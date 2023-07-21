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Взрывы в Одесской области: ракетный обстрел

21 июля 2023 03:26
обновлено: 03:43
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Одесской области ночью 21 июля
Взрывы в поле ночью. Иллюстративное фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ночью, 21 июля, были слышны взрывы в Одесской области. По предварительной информации, произошел запуск ракет в сторону области.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Одесской области ночью 21 июля

Обновлено 03:28. В Одесской области прогремели два взрыва. Предварительно произошел запуск ракет.

В настоящее время в области объявлена воздушная тревога. Отмечается, что она сработала с опозданием.

Также "покраснела" Запорожская область.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua
Источник: t.me/alarmukraine

Обновлено 03:32. Воздушные силы предупреждают об угрозе применения ракет в Одесской области.

Источник: t.me/kpszsu

Обновлено 03:36. Мониторинговые каналы сообщают, что нет враждебных целей в Одесской области.

Напомним, что ночью, 21 июля, в Херсоне раздались взрывы. В настоящее время воздушная тревога в области не объявлена.

Также мы сообщали, что вечером, 20 июля, Украиной начала распространяться воздушная тревога. В настоящее время звучит сирена во всех областях. Зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К с российского аэродрома.

Добавим, что вечером, 20 июля, по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Был зафиксирован взлет вражеского истребителя МиГ-31К.

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