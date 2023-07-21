Взрывы в Одесской области: ракетный обстрел
Ночью, 21 июля, были слышны взрывы в Одесской области. По предварительной информации, произошел запуск ракет в сторону области.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрывы в Одесской области ночью 21 июля
Обновлено 03:28. В Одесской области прогремели два взрыва. Предварительно произошел запуск ракет.
В настоящее время в области объявлена воздушная тревога. Отмечается, что она сработала с опозданием.
Также "покраснела" Запорожская область.
Обновлено 03:32. Воздушные силы предупреждают об угрозе применения ракет в Одесской области.
Обновлено 03:36. Мониторинговые каналы сообщают, что нет враждебных целей в Одесской области.
Напомним, что ночью, 21 июля, в Херсоне раздались взрывы. В настоящее время воздушная тревога в области не объявлена.
Также мы сообщали, что вечером, 20 июля, Украиной начала распространяться воздушная тревога. В настоящее время звучит сирена во всех областях. Зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К с российского аэродрома.
Добавим, что вечером, 20 июля, по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Был зафиксирован взлет вражеского истребителя МиГ-31К.