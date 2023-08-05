Взрывы у Крымского моста ночью 5 августа

Взрывы в районе Крымского моста: Фото: соцсети

"Хлопок" вблизи оккупированного Крыма. Вблизи Крымского моста около полуночи раздаются мощные взрывы.

Об этом сообщают мониторинговые каналы. Подробнее о взрывах читайте дальше в материале.

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Мониторинговые каналы сообщают, что около 24:00 вблизи Крымского моста раздались взрывы.

Местные жители указывают, что слышали громкий взрыв в районе населенного пункта Яковенково.

Официальных подтверждений нет.

Среди местных началась паника. Соцсети разрывают сообщения о громких взрывах, пропаже света и перекрытом мосту.

00:15:

Очевидцы сообщают о минимум трех взрывах в районе Крымского моста. Освещение на нем отключено — говорится в сообщениях в социальных сетях, выезды и въезды перекрыты.

00:20:

Российские СМИ подтверждают взрывы у моста. Пишут, что сам мост не пострадал.

Тем временем "советник главы" Крыма Олег Крючков заявил, что не может подтвердить информацию о взрывах.

00:42:

Тем временем в соцсетях появляется другая информация.

00:44:

Российские паблики публикуют видео с набережной Керчи.

Напомним, что в пятницу, в 13:30, в большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу. Была угроза применения баллистики.

Также мы писали, что Силы и мощи ВСУ с начала войны растут и пока под поражением может оказаться любая точка временно оккупированной территории. Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук добавил, что огневой контроль над временно оккупированным Крымом уже есть. Впрочем, он не так активен, как хотелось бы всем.

Добавим, что в Украине уже второй год продолжается полномасштабная война, которую развязала Россия против нашего государства. Сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.

Так, воины 131 батальона обращаются ко всем неравнодушным присоединиться к сбору средств. Достаточно перейти по ссылке на банк.