Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Взрывы в районе Крымского моста: что известно arrow

Взрывы в районе Крымского моста: что известно

5 августа 2023 00:01
обновлено: 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Взрывы у Крымского моста ночью 5 августа
Взрывы в районе Крымского моста: Фото: соцсети
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

"Хлопок" вблизи оккупированного Крыма. Вблизи Крымского моста около полуночи раздаются мощные взрывы.

Об этом сообщают мониторинговые каналы. Подробнее о взрывах читайте дальше в материале.

Читайте также:

Взрывы у Крымского моста ночью 5 августа

Мониторинговые каналы сообщают, что около 24:00 вблизи Крымского моста раздались взрывы.

Местные жители указывают, что слышали громкий взрыв в районе населенного пункта Яковенково.

Официальных подтверждений нет.

Среди местных началась паника. Соцсети разрывают сообщения о громких взрывах, пропаже света и перекрытом мосту.

00:15:

Очевидцы сообщают о минимум трех взрывах в районе Крымского моста. Освещение на нем отключено — говорится в сообщениях в социальных сетях, выезды и въезды перекрыты.

00:20:

Российские СМИ подтверждают взрывы у моста. Пишут, что сам мост не пострадал.

Тем временем "советник главы" Крыма Олег Крючков заявил, что не может подтвердить информацию о взрывах.

00:42:

Тем временем в соцсетях появляется другая информация.

00:44:

Российские паблики публикуют видео с набережной Керчи.

Напомним, что в пятницу, в 13:30, в большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу. Была угроза применения баллистики.

Также мы писали, что Силы и мощи ВСУ с начала войны растут и пока под поражением может оказаться любая точка временно оккупированной территории. Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук добавил, что огневой контроль над временно оккупированным Крымом уже есть. Впрочем, он не так активен, как хотелось бы всем.

Добавим, что в Украине уже второй год продолжается полномасштабная война, которую развязала Россия против нашего государства. Сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.

Так, воины 131 батальона обращаются ко всем неравнодушным присоединиться к сбору средств. Достаточно перейти по ссылке на банк.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

None

Скандальные укрытия в столице: почему вместо Кличко этим занимается народный депутат

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз