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Взрывы в Севастополе: командующий Воздушными силами поблагодарил пилотов за отличную работу

13 сентября 2023 10:54
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Взрывы в Севастополе: командующий Воздушными силами поблагодарил пилотов за отличную работу
Последствия ракетной атаки на Севастополь. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В ночь на 13 сентября была совершена атака на Севастопольский морской завод. Спутники NASA зафиксировали три очага возгорания. Сейчас трудно оценить, какие потери понесли оккупанты в результате удара, но сообщают о поврежденных десантном корабле и подводной лодке.

А тем временем командующий Воздушными силами Украины генерал Николай Олещук на своей странице в Telegram поблагодарил боевых пилотов за отлично проделанную работу.

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"А пока кафиров "штормит" и они до сих пор приходят в себя от ночного хлопка в Севастополе, поблагодарю пилотов Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за отличную боевую работу", — написал Олещук на своей странице в Telegram.

Генерал Николай Олещук поблагодарил пилотов. Фото: Скриншот

Ранее мы сообщали, из-за взрывов и пожара во временно оккупированном Севастополе на судоремонтном заводе могли быть повреждены большой десантный корабль "Рапучая" и подлодка KILO.

Напомним, в ночь на 13 сентября в Севастополе "прилетело" по судоремонтному заводу. В местных пабликах утверждают, что взрывов в районе было около трех, а оккупационные власти сообщили о десятках пострадавших.

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