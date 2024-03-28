Взрывы в Севастополе — ПВО РФ сбила собственный истребитель

Российский тяжелый многоцелевой истребитель Су-35. Фото иллюстративное: росСМИ

Во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Сообщается о работе российской ПВО в Севастополе, сбившей собственный тяжелый истребитель Су-35.

Об этом информируют росСМИ.

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По предварительной информации, под удар попал тяжелый российский многоцелевой истребитель Су-35. На опубликованных кадрах видна уничтоженная и охваченная пламенем, падающая на землю машина. В то же время, по информации губернатора города, Михаила Развожаева, самолет "упал в море".

Источник: Telegram

Как свидетельствуют видео очевидцев, запечатлевших авиакатастрофу, один из летчиков успел катапультироваться. Судьба другого не известна.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика 18+

Однако российские милблогеры пишут, что уничтоженной машиной оказался двухместный истребитель Су-27, на базе которого и были созданы все 30 модели КБ имени Сухого.

Источник: Telegram

Напомним, ранее в сеть попали спутниковые снимки поврежденного российского военно-разведывательного корабля "Иван Хурс", атакованного в конце марта этого года в Севастополе.

Добавим, среди недавно пораженных вражеских объектов в Крыму, кроме крупных десантных кораблей "Ямал" и "Азов", было также здание военно-морской базы "Севастополь", чья потеря очень серьезна для Черноморского флота.