Взрывы в Севастополе — ПВО РФ сбила собственный истребитель
Во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Сообщается о работе российской ПВО в Севастополе, сбившей собственный тяжелый истребитель Су-35.
Об этом информируют росСМИ.
Россияне в Крыму сбили собственный самолет
По предварительной информации, под удар попал тяжелый российский многоцелевой истребитель Су-35. На опубликованных кадрах видна уничтоженная и охваченная пламенем, падающая на землю машина. В то же время, по информации губернатора города, Михаила Развожаева, самолет "упал в море".
Как свидетельствуют видео очевидцев, запечатлевших авиакатастрофу, один из летчиков успел катапультироваться. Судьба другого не известна.
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Однако российские милблогеры пишут, что уничтоженной машиной оказался двухместный истребитель Су-27, на базе которого и были созданы все 30 модели КБ имени Сухого.
Напомним, ранее в сеть попали спутниковые снимки поврежденного российского военно-разведывательного корабля "Иван Хурс", атакованного в конце марта этого года в Севастополе.
Добавим, среди недавно пораженных вражеских объектов в Крыму, кроме крупных десантных кораблей "Ямал" и "Азов", было также здание военно-морской базы "Севастополь", чья потеря очень серьезна для Черноморского флота.
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