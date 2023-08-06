Взрывы в Винницкой области ночью 6 августа: подробности атаки РФ

Дым после взрывов вздымается в небо. Фото: google.com

В Винницкой области прогремели взрывы ночью, 6 августа. Предварительно работает ПВО в регионе. Также в большинстве областей сохраняется воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Винницкой области ночью 6 августа

Обновлено 00:54. В Винницкой области были слышны взрывы. По предварительной информации, работают силы ПВО.

Обновлено 01:10. В настоящее время продолжается воздушная тревога в большинстве областей. Есть угроза удара БпЛА и ракет.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что ночью, 6 августа, появилась информация о запуске ракет с моря. В Одесской области объявили о ракетной опасности. Также в большинстве областей Украины идет воздушная тревога.

Также мы сообщали, что вечером 5 августа Россия прибегла к новой атаке по территории Украины. На этот раз враг запустил дроны-камикадзе Shahed.

Добавим, что вечером 5 августа Россия атаковала Хмельницкую область. Раздалась серия взрывов в одной из общин. Там повредило крыши и окна жилых домов.