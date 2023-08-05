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Ворожа атака Хмельницької області: в ОВА розповіли про наслідки

5 серпня 2023 23:39
оновлено: 23:50
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Ворожа атака Хмельницької області: в ОВА розповіли про наслідки
ППО збиває ворожі цілі. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Ввечері 5 серпня Росія атакувала Хмельницьку область. Пролунала серія вибухів в одній із громад. Там пошкодило дахи й вікна житлових будинків. 

Про це повідомляє заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

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Зазначається, що ввечері під час тривоги було атаковано також і Хмельницьку область. Було чути вибухи в одній із громад регіону.

"Разом з тим вибуховою хвилею пошкоджено покрівлю, двері та вікна в декількох приватних житлових будинках, вибито вікна в одному з комунальних закладів культури, в приміщенні автовокзалу та в комерційному приміщенні", — розповів Тюрін.

Також він додав, що жертв та постраждалих внаслідок російського обстрілу немає.

Джерело: t.me/khmelnytskaODA

Нагадаємо, що сьогодні ввечері, 5 серпня, у Хмельницькій області пролунали вибухи. Повітряна тривога була оголошена по всіх областях України.

Також ми повідомляли, що російські окупанти вкотре обстріляли Запоріжжя. Удар було нанесено по околицях міста.

Додамо, що сьогодні ввечері, 5 серпня, по всій території України було оголошено повітряну тривогу. Російські окупанти запустили ракети з РФ, а також з Білорусі.

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