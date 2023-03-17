Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow "От обороны до локального контрудара — один шаг": что сегодня происходит в Бахмуте arrow

"От обороны до локального контрудара — один шаг": что сегодня происходит в Бахмуте

17 марта 2023 08:32
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
ВСУ в Бахмуте часто приходится вступать в ближний бой с врагом
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Севернее Бахмута сейчас идет очень динамичная война, тяжелые вражеские снаряды взрываются вокруг позиций украинских военных сотнями. Одновременно "вагнеровцы" небольшими группами пытаются вплотную приблизиться к украинской линии обороны. Наши воины, в частности из 71-й егерской бригады десантно-штурмовых войск, не только сдерживают нашествие оккупантов, а при первой возможности контратакуют оккупантов.

Об этом говорится в ТСН.

Читайте также:

Ситуация в Бахмуте

"Противник борется за высоты, укрепляется на высотах, оттуда диверсионными группами просачивается. Противотанковыми управляемыми ракетами наносит удар по нашим позициям. Каждый день мы проводим бои. Они штурмуют, мы отбиваем. Они пытаются подойти к Богдановке, село. Овладеть хотят железной дорогой", — рассказал командир отряда 71-й ОЕБр ДШВ ВСУ "Сапсан".

Отмечается, что вокруг идущей в самый Бахмут железнодорожной насыпи по много раз в сутки вспыхивают интенсивные, пехотные бои на минимальных дистанциях.

"К нашим позициям подходит 50-100 метров, но чаще 50 метров", — говорят бойцы.

В небе же постоянно летают вражеские самолеты, они нарезают круги прямо над Бахмутом, а чуть-чуть на север, вдоль украинской линии обороны, с интервалом до полудесятка в минуту, взрываются тяжелые вражеские снаряды. На этом участке украинские воины теперь стараются не дать врагу сомкнуть клещи вокруг Бахмута.

"Мы пытаемся штурмовать, и нас штурмуют больше", — говорят бойцы.

Как враг совершает штурмы

Чаще всего враг идет на штурм темной порой, выходят небольшими группами, сокращают расстояние до минимума и копают.

"Вот так он падает и сразу начинает вкапываться. Сразу на месте. Ну, мы тогда артиллерией отрабатываем", — рассказывает военнослужащий 71-й ОЕБр ДШВ ВСУ "Зевс".

60-миллиметровыми минами бойцы отряда "Сапсан" останавливают вражескую пехоту и ими же поддерживают идущих на штурм побратимов.

Воины 71-й егерской, говорят, на передовой в районе Бахмута от обороны до локального контрудара, в буквальном смысле, один шаг.

"Разные задачи бывают. Бывает занять позиции. Бывает удержать позицию. Бывает отбить позицию. Бывает штурмовать. Все есть", — уверяет военнослужащий 71-й ОЕБр ДШВ ВСУ "Харьков".

Журналисты рассказывают, что уже через несколько часов после интервью группа "Харькова" пошла на штурм враждебных позиций к северу от Бахмута. Там было длительное сражение на минимальных дистанциях, иногда, до полудесятка метров. Автоматные очереди сменялись бросанием граната.

"Харьков" в том бою получил ранения, но егеря-десантники задачу выполнили. Еще вчера — вражеские позиции, перешли под контроль украинских военных", говорится в сюжете.

Напомним, ранее в ISW заявили, что российские наемники из ЧВК "Вагнер" уменьшили количество атак на Бахмут. Это означает, что атака на город приближается к кульминации, а захватить Бахмут у "вагнеровцев" нет сил.

14 марта президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Во время встречи было принято решение о дальнейшем удержании и обороне Бахмута.

Также руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский сообщил, что российские оккупанты несут значительные потери на Донецком направлении. К тому же захватчики имеют нехватку боеприпасов. В результате этого войска рф снизили свою активность.

Фото: Reuters

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

10:01 Суд взял под арест еще одного из фигурантов дела "Укргазбанка"

09:57 Американский советник Залужного объяснил, будет ли Китай поставлять оружие россии

09:52 В Северной Корее прокомментировали запуск межконтинентальной баллистической ракеты

09:42 Коммунальные платежки: кому можно не платить за одну из услуг во время войны

09:40 Россияне за сутки убили двух мирных жителей Донбасса, около 10 человек ранены, — Кириленко

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:35 Турция отказалась обслуживать самолеты из россии и Беларуси: подробности

09:31Си Цзиньпин по приглашению путина посетит рф

09:26 Зинченко признан одним из лучших игроков в матче "Арсенала" против "Спортинга"

09:20 В СМИ рассказали о наилучшем ответе на сбитие россией дрона США

09:15 Польша договорилась о закупке у США 800 противотанковых ракет Hellfire

Новина з відео

08:54 В Ливии нашли пропавший накануне уран: детали

Новина з відео

08:54 На Донбассе украинские пехотинцы уничтожили российский танк из "Джавелина": впечатляющие кадры

Новина з відео

08:36 Схватки с полицией и горящие автомобили: во Франции продолжаются массовые протесты

Новина з відео

07:43 Оккупанты при отступлении минируют гаджеты, — Центр нацсопротивления

Новина з відео

06:50 Йовичевич рассказал о причинах позорного разгрома от "Фейеноорда"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

22:21Наступит день, и для россии будет создан трибунал, — обращение Зеленского

Эксклюзив

19:00Гражданское партнерство: станет ли Украина ближе к признанию прав ЛГБТ-сообщества

Новина з відео

16:50 Восстановление экономики Украины невозможно без разблокирования и увеличения мощностей портов

Новина з відео

16:27 Путин сравнил немцев и россиян и заявил, что рф "более демократическая страна"

Новина з відео

15:50 В этом году одесское побережье вряд ли будет курортным

Новина з фото

22:16 От артистов кабаре до олимпийских чемпионов: эти звезды сменили пол и стали известными женщинами

21:13 Если покупать, то именно сейчас: важный прогноз курса доллара

Новина з фото

20:10 Нижнее белье и камни из почек: самые странные лоты от знаменитостей на аукционах

19:23Трейдеры сломали рынок горючего: что будет с ценами на бензин и газ

Эксклюзив

19:00Гражданское партнерство: станет ли Украина ближе к признанию прав ЛГБТ-сообщества

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

18:15Цены на продовольствие: Гетманцев дал прогноз на весну

Эксклюзив

15:39Как украинскому бизнесу выжить в условиях войны: опыт руководителей на Business Wisdom Summit

Эксклюзив

13:24Что нужно Индии и Китаю от россии и чего ожидать от саммита НАТО: польский эксперт о главном

13:23 Пенсии экс-депутатов ВРУ: какие выплаты получали во время войны

21:45 От роз до национального символа Китая: любимые цветы знаменитостей

Актуальное по теме

None 17 Март 10:01

Суд взял под арест еще одного из фигурантов дела "Укргазбанка"

None 17 Март 09:56

В Северной Корее прокомментировали запуск межконтинентальной баллистической ракеты

None 17 Март 09:55

Коммунальные платежки: кому можно не платить за одну из услуг во время войны

None 17 Март 09:40

Россияне за сутки убили двух мирных жителей Донбасса, около 10 человек ранены, — Кириленко

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB