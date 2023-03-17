"От обороны до локального контрудара — один шаг": что сегодня происходит в Бахмуте

ВСУ в Бахмуте часто приходится вступать в ближний бой с врагом

Севернее Бахмута сейчас идет очень динамичная война, тяжелые вражеские снаряды взрываются вокруг позиций украинских военных сотнями. Одновременно "вагнеровцы" небольшими группами пытаются вплотную приблизиться к украинской линии обороны. Наши воины, в частности из 71-й егерской бригады десантно-штурмовых войск, не только сдерживают нашествие оккупантов, а при первой возможности контратакуют оккупантов.

Об этом говорится в ТСН.

Ситуация в Бахмуте

"Противник борется за высоты, укрепляется на высотах, оттуда диверсионными группами просачивается. Противотанковыми управляемыми ракетами наносит удар по нашим позициям. Каждый день мы проводим бои. Они штурмуют, мы отбиваем. Они пытаются подойти к Богдановке, село. Овладеть хотят железной дорогой", — рассказал командир отряда 71-й ОЕБр ДШВ ВСУ "Сапсан".

Отмечается, что вокруг идущей в самый Бахмут железнодорожной насыпи по много раз в сутки вспыхивают интенсивные, пехотные бои на минимальных дистанциях.

"К нашим позициям подходит 50-100 метров, но чаще 50 метров", — говорят бойцы.

В небе же постоянно летают вражеские самолеты, они нарезают круги прямо над Бахмутом, а чуть-чуть на север, вдоль украинской линии обороны, с интервалом до полудесятка в минуту, взрываются тяжелые вражеские снаряды. На этом участке украинские воины теперь стараются не дать врагу сомкнуть клещи вокруг Бахмута.

"Мы пытаемся штурмовать, и нас штурмуют больше", — говорят бойцы.

Как враг совершает штурмы

Чаще всего враг идет на штурм темной порой, выходят небольшими группами, сокращают расстояние до минимума и копают.

"Вот так он падает и сразу начинает вкапываться. Сразу на месте. Ну, мы тогда артиллерией отрабатываем", — рассказывает военнослужащий 71-й ОЕБр ДШВ ВСУ "Зевс".

60-миллиметровыми минами бойцы отряда "Сапсан" останавливают вражескую пехоту и ими же поддерживают идущих на штурм побратимов.

Воины 71-й егерской, говорят, на передовой в районе Бахмута от обороны до локального контрудара, в буквальном смысле, один шаг.

"Разные задачи бывают. Бывает занять позиции. Бывает удержать позицию. Бывает отбить позицию. Бывает штурмовать. Все есть", — уверяет военнослужащий 71-й ОЕБр ДШВ ВСУ "Харьков".

Журналисты рассказывают, что уже через несколько часов после интервью группа "Харькова" пошла на штурм враждебных позиций к северу от Бахмута. Там было длительное сражение на минимальных дистанциях, иногда, до полудесятка метров. Автоматные очереди сменялись бросанием граната.

"Харьков" в том бою получил ранения, но егеря-десантники задачу выполнили. Еще вчера — вражеские позиции, перешли под контроль украинских военных", — говорится в сюжете.

Напомним, ранее в ISW заявили, что российские наемники из ЧВК "Вагнер" уменьшили количество атак на Бахмут. Это означает, что атака на город приближается к кульминации, а захватить Бахмут у "вагнеровцев" нет сил.

14 марта президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Во время встречи было принято решение о дальнейшем удержании и обороне Бахмута.

Также руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский сообщил, что российские оккупанты несут значительные потери на Донецком направлении. К тому же захватчики имеют нехватку боеприпасов. В результате этого войска рф снизили свою активность.

Фото: Reuters