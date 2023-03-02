"От взятия Киева за три дня до заложников на Брянщине": у россиян началась массовая истерия из-за слухов об "украинской ДРГ"
В российских соцсетях и мессенджерах началась настоящая паника после сообщения об украинской ДРГ в Брянской области. Россияне уже заявляют, что не нужно было нападать на Украину.
Также жители страны-агрессора обвиняют в бездействии собственную армию и пограничников.
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Не нужно было начинать
Шокированные событиями в Брянской области россияне стали заявлять о бессмысленности и бесперспективности войны в Украине.
Некоторые даже заговорили о том, что на Украину вообще не надо было нападать.
У России нет границ
Также россияне критикуют свои пограничные подразделения, которые не смогли оградить территорию страны от "украинской ДРГ".
Персональной критики удостоился министр обороны россии Сергей Шойгу.
Сомнения в "украинской" версии
Некоторые россияне подвергли сомнению обнародованную медиапропагандистами версию о том, что на территории Брянской области действует "украинская ДРГ".
Они предполагают, что это могут быть сбежавшие с фронта с оружием "вагнеровцы".
Напомним, сегодня, 2 марта, утром российские медиапропагандисты заявили о том, что на территории Брянской области действует "украинская диверсионно-разведывательная группа".
Пишут, что "диверсанты" якобы обстреляли легковой автомобиль. Кроме того, медиапропагандисты страны-агрессора заявили об атаке "украинской ДРГ" на школьный автобус.
Речь также шла о захвате заложников в одном из сел Брянской области.
Позже пропагандисты рф заявили, что "украинцы" якобы взорвали подстанцию и газовую станцию, а также ведут бой в поселке Сушаны.
Фото из российских СМИ