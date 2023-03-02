"От взятия Киева за три дня до заложников на Брянщине": у россиян началась массовая истерия из-за слухов об "украинской ДРГ"

Россияне критикуют собственных пограничников и Сергея Шойгу

В российских соцсетях и мессенджерах началась настоящая паника после сообщения об украинской ДРГ в Брянской области. Россияне уже заявляют, что не нужно было нападать на Украину.

Также жители страны-агрессора обвиняют в бездействии собственную армию и пограничников.

Не нужно было начинать

Шокированные событиями в Брянской области россияне стали заявлять о бессмысленности и бесперспективности войны в Украине.

Некоторые даже заговорили о том, что на Украину вообще не надо было нападать.

У России нет границ

Также россияне критикуют свои пограничные подразделения, которые не смогли оградить территорию страны от "украинской ДРГ".

Персональной критики удостоился министр обороны россии Сергей Шойгу.

Сомнения в "украинской" версии

Некоторые россияне подвергли сомнению обнародованную медиапропагандистами версию о том, что на территории Брянской области действует "украинская ДРГ".

Они предполагают, что это могут быть сбежавшие с фронта с оружием "вагнеровцы".

Напомним, сегодня, 2 марта, утром российские медиапропагандисты заявили о том, что на территории Брянской области действует "украинская диверсионно-разведывательная группа".

Пишут, что "диверсанты" якобы обстреляли легковой автомобиль. Кроме того, медиапропагандисты страны-агрессора заявили об атаке "украинской ДРГ" на школьный автобус.

Речь также шла о захвате заложников в одном из сел Брянской области.

Позже пропагандисты рф заявили, что "украинцы" якобы взорвали подстанцию и газовую станцию, а также ведут бой в поселке Сушаны.

Фото из российских СМИ