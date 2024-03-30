Отбили штурм врага на Донетчине — в Генштабе показали, как 79-я ОДШБр уничтожила пехоту и технику РФ

Уничтоженная в Донецкой области вражеская техника. Фото: скриншот с видео 79-ї ОДШБр

Россияне пытались штурмовать позиции Вооруженных сил возле Новомихайловки Донецкой области. Однако воины 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады полностью разнесли врага, уничтожив его военную технику и пехоту.

Соответствующее видео обнародовал Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

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Захватчики в который раз пытались штурмовать позиции 79-й ОГШБр возле Новомихайловки, однако украинские защитники помешали планам врага. Бойцы нанесли точный удар по военной технике и личному составу врага на фронте.

"Феерическое уничтожение российской техники с пехотой и боеприпасами — так закончилась для оккупантов очередная попытка штурма позиций 79-ки в районе Новомихайловки", — говорится в описании под видео.

Напомним, операторы ударных дронов 47-й отдельной механизированной бригады попали в оккупантов, решивших спрятаться в остатках здания.

Ранее мы писали, что украинские десантники отомстили врагу за его штурм возле Новомихайловки Донецкой области. Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады уничтожили танки и бронированные машины врага.