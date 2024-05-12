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Отражение штурма с GoPro — военные показали адские кадры с передовой

12 мая 2024 02:08
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Бойцы 3 ОШБр показали, как отбивают штурм россиян в Донецкой области
Бойцы 3 ОШБр отбивают штурм россиян. Фото: скриншот видео
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Военнослужащие Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины успешно закрепились на одной из позиций в Донецкой области и отразили штурм российских военных.

Эффектные кадры ликвидации врага военные показали в официальных соцсетях подразделения.

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Это кадры боев в селе Терны Донецкой области, снятые на камеру GoPro, рассказывают бойцы 3 ОШБр.

"Это отрывок из боев в Тернах Донецкой области, где удалось стабилизировать участок фронта после 11 суток ежедневных накатов. Бойцы Третьей штурмовой смогли укрепиться на позициях и начали разбирать группы противника еще до того, как они успевали добежать в посадку", — говорится в сообщении бригады.

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По словам военных, во время боев удалось ликвидировать более 100 российских окупантов.

Ранее мы показали кадры, как бойцы 1-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады уничтожили дронами позиции расчетов российского противотанкового ракетного комплекса "Корнет". А также поделились кадрами, на которых военные 3 ОШБр одним ударом уничтожили российскую гаубицу советского производства МСТА-Б.

война
российские войска
Донецкая область
3 ОШБр

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