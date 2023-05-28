Отступление "вагнеровцев" из Бахмута: в ISW объяснили стратегию оккупантов

Бойцы ЧВК "Вагнер". Фото: google.com

Похоже, что "вагнеровцы" отступают из города Бахмут, чтобы восстановиться и перегруппироваться в тылу. Количество российских наступательных операций в городе и вокруг значительно уменьшилось.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW) в своем ежедневном отчете.

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Какая ситуация в городе

Украинские военные сообщили, что на Бахмутском направлении российские наступательные действия резко сократились, недавно заместитель министра обороны Украины Анна Маляр объяснила, что это уменьшение боевых действий свидетельствует о перегруппировке вражеских сил в этом районе.

Она отметила, что украинские войска занимают доминирующие позиции на высотах к северу и югу от Бахмута, а украинские силы прекратили боевые действия 26 и 27 мая для выполнения других задач. Маляр добавила, что украинские силы продолжают контролировать позиции на юго-западной окраине города.

А известный российский милблогер заявил, что украинские силы не ведут активных действий, направленных на возобновление позиций в самом городе Бахмут, несмотря на возможное продолжение локализованных украинских контратак к северо-западу и юго-западу от города.

Отходят ли "вагнеровцы" из Бахмута и кто их заменит

Министерство обороны Великобритании оценило, что на 24 мая силы "ДНР" вошли в город Бахмут и начали операции по очистке. Аналитики ранее наблюдали за подразделениями 132 отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса "ДНР", которые действовали на Бахмутском направлении после того, как они ранее вели боевые действия в районе Авдеевки.

Пока не ясно, действуют ли подразделения 132 бригады внутри города, но глава "ДНР" Денис Пушилин ранее поднял флаг "ДНР" в Бахмуте, что, вероятно, свидетельствует, что силы "ДНР" перенимают контроль над городом. Он также отметил, что на 23 мая элементы ДНР зачищали город.

Напомним, недавно секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что часть "вагнеровцев" действительно выходит из Бахмута, однако радоваться рано, поскольку враг просто пытается выиграть время, чтобы "перегруппироваться в других направлениях".