Стало відомо, чого однаково бояться на Заході та в росіїї

Виявилась однакова фобія у росіян і в НАТОвців
Російські політики та їхні колеги з західних країн мають однакову проблему. Вона стосується прямого військового протистояння обох сторін.
Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив політолог, директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.
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"Є одна проблема, яка періодично проявляється", — сказав Фесенко.
У наших партнерів, пояснив він, від самого початку війни було чимало "червоних ліній", які їм намалювала росія: щодо цієї війни, щодо підтримки України.
"Вони боялися і бояться втягування в пряму війну проти росії. Росія цього теж боїться, до речі. Попри всю свою бравурну риторику, що "ми всіх закидаємо ракетами", "можемо повторити", "завтра будемо у Берліні", — наголосив політолог.
Але у це, додав він, вже ніхто не вірить, тому що росіяни не можуть виграти війну проти України, а воювати зі всім НАТО нинішня росія просто не здатна.
Що може зробити росія
Колишній командувач сухопутними військами США в Європі генерал-лейтенант, Бен Годжес заявив, що у США вважають, що путіну немає чого святкувати 24 лютого. Кремлівський диктатор спробує переконати росіян у "перемозі", втім населення вже розуміє, що це не так.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба анонсував великі події на річницю російського вторгнення.
За його словами, росія назавжди запам'ятає цей день.
За даними аналітиків Інституту вивчення війни, інцидент із тимчасовим потраплянням російських ракет у повітряний простір Румунії не призведе до прямого конфлікту росії з НАТО. Цього не бажає найперше росія.
Фото: REUTERS/Johanna Geron