Войска РФ атаковали Херсонскую область, есть погибшие

Последствия российского обстрела в Херсонской области. Фото: Офис генерального прокурора

Сегодня утром, 20 мая, российские оккупанты обстреляли Херсонскую область. В результате вражеской атаки погибли два человека.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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Обстрел Херсонской области

"При процессуальном руководстве Бериславской и Херсонской окружных прокуратур Херсонской области начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Российские военные атаковали город Берислав. Снаряд попал в частный дом. Под завалами погибли мужчина и женщина.

К тому же в результате российского удара по Киндейке возле Херсона травмы получил мужчина. Его госпитализировали в больницу.

В Офисе генерального прокурора рассказали, что по предварительным данным, захватчики совершили авиаудары по населенным пунктам.

"Повреждены дома мирных жителей, хозяйственные постройки и автотранспорт. На месте происшествия работают правоохранители, чтобы задокументировать очередное военное преступление, совершенное военнослужащими РФ", — говорится в сообщении.

Последствия российского обстрела в Херсонской области. Фото: Офис генерального прокурора

Последствия российского обстрела в Херсонской области. Фото: Офис генерального прокурора

Напомним, российские оккупанты в течение 19 мая обстреляли более 20 населенных пунктов Харьковской области. В Купянском районе погиб один человек, еще один гражданский с ранениями был госпитализирован.

Также мы писали, что в пятницу, 19 мая, российские оккупанты в очередной раз атаковали Николаевскую область. Под вражеским огнем оказался город Очаков.

Добавим, за прошедшие сутки российские оккупационные войска нанесли более 50 ударов по неподконтрольной им части Херсонской области. Обошлось без жертв и пострадавших.