Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Войска РФ атаковали Херсонскую область, есть погибшие arrow

Войска РФ атаковали Херсонскую область, есть погибшие

20 мая 2023 09:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Войска РФ атаковали Херсонскую область, есть погибшие
Последствия российского обстрела в Херсонской области. Фото: Офис генерального прокурора
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня утром, 20 мая, российские оккупанты обстреляли Херсонскую область. В результате вражеской атаки погибли два человека.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Читайте также:

Обстрел Херсонской области

"При процессуальном руководстве Бериславской и Херсонской окружных прокуратур Херсонской области начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Российские военные атаковали город Берислав. Снаряд попал в частный дом. Под завалами погибли мужчина и женщина.

К тому же в результате российского удара по Киндейке возле Херсона травмы получил мужчина. Его госпитализировали в больницу.

В Офисе генерального прокурора рассказали, что по предварительным данным, захватчики совершили авиаудары по населенным пунктам.

"Повреждены дома мирных жителей, хозяйственные постройки и автотранспорт. На месте происшествия работают правоохранители, чтобы задокументировать очередное военное преступление, совершенное военнослужащими РФ", — говорится в сообщении.

Последствия российского обстрела
Последствия российского обстрела в Херсонской области. Фото: Офис генерального прокурора
Последствия российского обстрела
Последствия российского обстрела в Херсонской области. Фото: Офис генерального прокурора

Напомним, российские оккупанты в течение 19 мая обстреляли более 20 населенных пунктов Харьковской области. В Купянском районе погиб один человек, еще один гражданский с ранениями был госпитализирован.

Также мы писали, что в пятницу, 19 мая, российские оккупанты в очередной раз атаковали Николаевскую область. Под вражеским огнем оказался город Очаков.

Добавим, за прошедшие сутки российские оккупационные войска нанесли более 50 ударов по неподконтрольной им части Херсонской области. Обошлось без жертв и пострадавших.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

Новость с фото

12:32 "Как же я соскучилась": Мохаммад Захур после развода забрал у Камалии детей?

19:22 Мудрик не нужен "Челси": клуб принял решение по игроку

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас