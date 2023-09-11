Войска РФ атаковали Херсонскую область: пострадали два человека

Последствия российского обстрела Херсонской области. Фото: t.me/khersonskaODA

Сегодня, 11 сентября, российские оккупанты обстреляли Белозерку Херсонской области. В результате вражеской атаки пострадали два человека.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

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В Херсонской ОВА рассказали, что из-за российского обстрела в одном из домов произошел пожар, а также выбило с десяток окон в образовательном учреждении. Пострадали двое мужчин.

"У 53-летнего местного жителя диагностировали минно-взрывную травму и острую реакцию на стресс. В больницу в состоянии средней тяжести госпитализировали 48-летнего мужчину", — говорится в сообщении.

Последствия российского обстрела Херсонской области. Фото: t.me/khersonskaODA

Последствия российского обстрела Херсонской области. Фото: t.me/khersonskaODA

Пост Херсонской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, сегодня утром, 11 сентября, российские оккупанты обстреляли село Кутьковку Купянского района Харьковской области. Для очередной атаки враг использовал артиллерию.

Также мы писали, что сегодня, 11 сентября, российские оккупанты дважды обстреляли Никополь Днепропетровской области. Враг бил из "Града" и тяжелой артиллерии.

Добавим, в ночь на 11 сентября оккупанты "шахедами" атаковали Черниговскую область. Под обстрел попало село Чайкино Новгород-Северской громады.