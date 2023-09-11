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Войска РФ атаковали Херсонскую область: пострадали два человека

11 сентября 2023 17:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Войска РФ атаковали Херсонскую область: пострадали два человека
Последствия российского обстрела Херсонской области. Фото: t.me/khersonskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 11 сентября, российские оккупанты обстреляли Белозерку Херсонской области. В результате вражеской атаки пострадали два человека.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

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Обстрел Херсонской области

В Херсонской ОВА рассказали, что из-за российского обстрела в одном из домов произошел пожар, а также выбило с десяток окон в образовательном учреждении. Пострадали двое мужчин.

"У 53-летнего местного жителя диагностировали минно-взрывную травму и острую реакцию на стресс. В больницу в состоянии средней тяжести госпитализировали 48-летнего мужчину", — говорится в сообщении.

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Последствия российского обстрела Херсонской области. Фото: t.me/khersonskaODA
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Последствия российского обстрела Херсонской области. Фото: t.me/khersonskaODA
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Пост Херсонской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, сегодня утром, 11 сентября, российские оккупанты обстреляли село Кутьковку Купянского района Харьковской области. Для очередной атаки враг использовал артиллерию.

Также мы писали, что сегодня, 11 сентября, российские оккупанты дважды обстреляли Никополь Днепропетровской области. Враг бил из "Града" и тяжелой артиллерии.

Добавим, в ночь на 11 сентября оккупанты "шахедами" атаковали Черниговскую область. Под обстрел попало село Чайкино Новгород-Северской громады.

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