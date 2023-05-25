Военные, которые защищают Украину на ЗРК Patriot, получили наградное оружие
Украинским военным, защищающим небо на ЗРК Patriot, вручили награды. Они получили оружие от Минобороны.
Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.
Оружие для военных
"Пистолеты, тактические ножи от Министра обороны Украины вручил воинам Воздушных сил, защищающих украинское небо на ЗРК Patriot", — рассказал Олещук.
Командующий Воздушными силами ВСУ поблагодарил защитников за безупречную боевую работу.
Напомним, система противовоздушной обороны Patriot, об уничтожении которой заявили российские военные, продолжает работать. Возможно, те минимальные повреждения, которые она получила, были нанесены обломками сбитой ракеты.
Также мы писали, что советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отреагировал на заявление российского генерал-лейтенанта об уничтожении системы Patriot. По его словам, это фейковая информация.