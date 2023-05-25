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Военные, которые защищают Украину на ЗРК Patriot, получили наградное оружие

25 мая 2023 14:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Военные, которые защищают Украину на ЗРК Patriot, получили наградное оружие
Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук. Фото: t.me/MykolaOleshchuk
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинским военным, защищающим небо на ЗРК Patriot, вручили награды. Они получили оружие от Минобороны.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

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"Пистолеты, тактические ножи от Министра обороны Украины вручил воинам Воздушных сил, защищающих украинское небо на ЗРК Patriot", — рассказал Олещук.

Командующий Воздушными силами ВСУ поблагодарил защитников за безупречную боевую работу.

Олещук и украинский военный
Олещук и военный. Фото: t.me/MykolaOleshchuk
Оружие для военных
Оружие для украинских военных, которые защищают небо на ЗРК Patriot. Фото: t.me/MykolaOleshchuk
Оружие для военных
Оружие для украинских военных, которые защищают небо на ЗРК Patriot. Фото: t.me/MykolaOleshchuk
Оружие для военных
Оружие для украинских военных, которые защищают небо на ЗРК Patriot. Фото: t.me/MykolaOleshchuk

Напомним, система противовоздушной обороны Patriot, об уничтожении которой заявили российские военные, продолжает работать. Возможно, те минимальные повреждения, которые она получила, были нанесены обломками сбитой ракеты.

Также мы писали, что советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отреагировал на заявление российского генерал-лейтенанта об уничтожении системы Patriot. По его словам, это фейковая информация.

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