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Військові, які захищають Україну на ЗРК Patriot, отримали нагородну зброю

25 травня 2023 14:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Військові, які захищають Україну на ЗРК Patriot, отримали нагородну зброю
Командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук. Фото: t.me/MykolaOleshchuk
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українським військовим, які захищають небо на ЗРК Patriot вручили нагороди. Вони отримали зброю від Міноборони.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

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"Пістолети, тактичні ножі від Міністра оборони України вручив воїнам Повітряних сил, що боронять українське небо на ЗРК Patriot", — розповів Олещук.

Командувач Повітряних сил ЗСУ подякував захисникам за бездоганну бойову роботу.

Олещук и украинский военный
Олещук та український військовий. Фото: t.me/MykolaOleshchuk
Оружие для военных
Зброя для українських військових, які захищають небо на ЗРК Patriot. Фото: t.me/MykolaOleshchuk
Оружие для военных
Зброя для українських військових, які захищають небо на ЗРК Patriot. Фото: t.me/MykolaOleshchuk
Оружие для военных
Зброя для українських військових, які захищають небо на ЗРК Patriot. Фото: t.me/MykolaOleshchuk

Нагадаємо, cистема протиповітряної оборони Patriot, про знищення якої заявили російські військові, продовжує працювати. Можливо, ті мінімальні пошкодження, яких вона зазнала, були завдані уламками збитої ракети.

Також ми писали, що радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк відреагував на заяву російського генерал-лейтенанта про знищення системи Patriot. За його словами, це фейкова інформація.

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