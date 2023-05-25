Військові, які захищають Україну на ЗРК Patriot, отримали нагородну зброю

Командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук. Фото: t.me/MykolaOleshchuk

Українським військовим, які захищають небо на ЗРК Patriot вручили нагороди. Вони отримали зброю від Міноборони.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

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"Пістолети, тактичні ножі від Міністра оборони України вручив воїнам Повітряних сил, що боронять українське небо на ЗРК Patriot", — розповів Олещук.

Командувач Повітряних сил ЗСУ подякував захисникам за бездоганну бойову роботу.

Олещук та український військовий. Фото: t.me/MykolaOleshchuk

Зброя для українських військових, які захищають небо на ЗРК Patriot. Фото: t.me/MykolaOleshchuk

Зброя для українських військових, які захищають небо на ЗРК Patriot. Фото: t.me/MykolaOleshchuk

Зброя для українських військових, які захищають небо на ЗРК Patriot. Фото: t.me/MykolaOleshchuk

Нагадаємо, cистема протиповітряної оборони Patriot, про знищення якої заявили російські військові, продовжує працювати. Можливо, ті мінімальні пошкодження, яких вона зазнала, були завдані уламками збитої ракети.

Також ми писали, що радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк відреагував на заяву російського генерал-лейтенанта про знищення системи Patriot. За його словами, це фейкова інформація.