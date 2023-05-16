Ігнат прокоментував заяви пропагандистів про знищення ЗРК Patriot у Києві

Спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Фото: Армія Inform

Спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що Повітряні сили ЗСУ не коментуватимуть інформацію російської сторони про нібито ураження зенітно-ракетного комплексу Patriot під час нічної атаки на Київ.

Про це Юрій Ігнат сказав в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Реакція Повітряних сил

"Залишимо це без коментарів. Не будемо коментувати російські джерела", — сказав Ігнат на брифінгу у вівторок.

Що передувало

Міноборони Росії відзвітувало про провальну ракетну атаку на Україну в ніч на вівторок, 16 травня, набрехавши про "знищений Patriot".

У зведенні російського відомства нафантазували, що ЗРК Patriot був нібито знищений "високоточним ударом гіперзвуковим ракетним комплексом Кинджал" у Києві.

Там також набрехали, що завдали ударів по "місцях зберігання боєприпасів, озброєння та військової техніки, доставлених із західних країн", і нібито всі удари "досягнули цілі".

Нагадаємо, у ніч проти 16 травня Росія завдала по Україні чергового повітряного удару, випустивши 18 ракет різного типу. Зокрема, шість "Кинджалів", дев'ять "Калібрів" і три балістичні ракети наземного базування — С-400 та "Іскандер-М". Практично всі вони цілили по Києву та були збиті українською протиповітряною обороною.

Згодом голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко заявив, що атака на Київ у ніч з 15 на 16 травня була винятковою за щільністю ударів.