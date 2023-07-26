Увольнение с военной службы — адвокат объяснил, как работают новые основания

Украинские военнослужащие защищают страну на фронте. Фото: Минобороны

Недавно президент Украины подписал два законопроекта, которые дают новые основания военнослужащим для увольнения с военной службы во время военного положения. Однако правоведы видят в документах множество недостатков и пробелов.

Действительно ли эти основания действуют и как можно уволиться с военной службы, подробно рассказал адвокат Ростислав Кравец на своем YouTube-канале.

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Речь идет о законопроектах №8009 и №8169.

Что касается законопроекта №8009 О внесении изменений в ст. 26 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе" по расширению оснований увольнения с военной службы неких категорий людей в период военного положения.

Так, по данному изменению в законе, уволиться со службы могут как мобилизованные, так и подписавшие контракт.

Причиной этого может стать, если их близкие родственники погибли или пропали без вести:

во время осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях;

при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

При этом к родственникам относят муж, жена, отец, мать, дочь, сын, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра.

О проекте закона №8169 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов выполнения воинской обязанности и прохождения военной службы.

Согласно закону, теперь военнослужащие, которые во время действия военного положения признаны военно-врачебными комиссиями (ВВК) непригодными для службы по состоянию здоровья, могут быть уволены в запас с повторным осмотром через 6-12 месяцев.

Также военных будут отправлять в отставку, если они "достигли предельный возраст пребывания в запасе или признаны военно-врачебными комиссиями непригодными по состоянию здоровья к военной службе с исключением из военного учета".

Кроме того, этим документом предусмотрен испытательный срок при принятии на военную службу по контракту. Но это касается только тех военных, впервые принятых на такую службу.

Комплектование Вооруженных Сил Украины мобилизованными. Фото: google.com

Что не так с принятыми изменениями и смогут ли военнослужащие уволиться по новым основаниям — разъяснение адвоката

По словам правоведа, оба основания, указанные в законе №8009, невозможно найти ни в одном нормативно-правовом акте.

"Фактически это основание — это определенное коррупционное основание, которое позволяет или за деньги давать соответствующие выводы юристам, командирам и увольняться с военной службы. Например, лицо погибло от ракетного удара, это основание для освобождения? Лицо погибло в ДТП, это основание для увольнения? Обязательно ли быть в ВСУ, или в добровольческом формировании? Ничего этого нет. На самом деле это в законопроекте не раскрывается. Это не раскрывается ни в каких других нормативных актах", — говорит Кравец.

По мнению адвоката, данный законопроект ничего не дает и ничего не меняет. Ведь доказать военнослужащему, что он имеет право на увольнение из-за вышеперечисленных обстоятельств очень сложно. Фактически это остается на усмотрение командиру.

"В случае если ваши близкие родственники погибли, непонятно как, и непонятно чего, вам могут как отказать, так и удовлетворить ваше заявление на увольнение с военной службы. Что делать военным юристам по этому поводу? Я не объясню, поскольку разъяснений никаких нет", — заявил правозащитник.

Также очень много вопросов вызывает и второй законопроект — №8169. По словам Кравца, в большинстве случаев он касается вопросов высших учебных заведений, увольнения, перевода и т.д. Однако, он также прямо затрагивает ст. 26 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе".

Что добавлено: увольнение с военной службы осуществляется в запас, если военнослужащие не достигли предельного возраста пребывания в запасе по состоянию здоровья, пригодности к военной службе или во время действия военного положения, признаны ВВК непригодными по состоянию здоровья к военной службе просмотром через 6-12 месяцев.

"На сегодня в случае если лицо получило ранение, или по состоянию здоровья фактически признано временно непригодным к прохождению военной службы, 6-12 месяцев. Фактически лицо не могли уволить с военной службы. Оно находилось в пункте постоянной дислокации воинской части. Его никуда не могут привлечь, потому что по состоянию здоровья оно не может выполнять военную службу. Но при этом и уволиться не может", — говорит Кравец.

По словам правоведа, сейчас этот инструмент может использоваться двояко: с одной стороны очень хорошо, что лицо увольняют с военной службы, с другой — лицо могут уволить и оно потеряет возможность проходить надлежащее лечение, как в воинской части, так и непосредственно в специализированных медицинских учреждениях.

Также адвокат заметил, что из закона "О воинской обязанности и военной службе" исключили одно очень важное основание для увольнения с военной службы.

"Очень интересно, знаете, как-то исподтишка исключали пункты и забыли. Основанием увольнения с военной службы была также потеря гражданства Украины. Сейчас этого нет", — отметил Кравец.

Таким образом, к примеру, коллаборант, действовавший в ущерб собственному государству и которого лишили гражданства, может стать военным.

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