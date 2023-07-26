Звільнення з військової служби — адвокат пояснив, як працюють нові підстави

Українські військовослужбовці захищають країну на фронті. Фото: Міноборони

Нещодавно президент України підписав два законопроєкти, які дають нові підстави військовослужбовцям для звільнення з військової служби під час воєнного стану. Проте правознавці вбачають у документах багато недоліків та прогалин.

Чи справді ці підстави діють та яким чином можна звільнитися з військової служби, детально розповів адвокат Ростислав Кравець на своєму YouTube-каналі.

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Мова йде про законопроєкти №8009 та №8169.

Що стосується законопроєкту №8009 Про внесення змін до ст. 26 ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо розширення підстав звільнення з військової служби деяких категорій громадян в період воєнного стану.

Так, за даною зміною в законі, звільнитися зі служби можуть як мобілізовані, так і ті, хто підписав контракт.

Причиною цього може стати, якщо їхні близькі родичі загинули або пропали безвісти:

під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф у Донецькій та Луганській областях;

під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

При цьому до родичів зараховуються чоловік, дружина, батько, мати, донька, син, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра.

Щодо проєкту закону №8169 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та проходження військової служби.

Згідно із законом, відтепер військовослужбовці, які під час дії воєнного стану визнані військово-лікарськими комісіями (ВЛК) непридатними для служби за станом здоров’я, можуть бути звільнені в запас із повторним оглядом через 6-12 місяців.

Також військових відправлятимуть у відставку, якщо вони "досягли граничного віку перебування в запасі або визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоров’я до військової служби з виключенням з військового обліку".

Крім цього, цим документом передбачено випробувальний термін при прийнятті на військову службу за контрактом. Але це стосується тільки тих військових, які вперше прийняті на таку службу.

Комплектування Збройних сил України мобілізованими. Фото: google.com

Що не так з прийнятими змінами та чи зможуть військовослужбовці звільнитися за новими підставами — роз'яснення адвоката

За словами правознавця, обидві підстави, зазначені в законі №8009, неможливо знайти в жодному нормативно-правовому акті.

"Фактично ця підстава — це певна корупційна підстава, яка дає змогу або за гроші давати відповідні висновки юристам, командирам і звільнятись з військової служби. Наприклад, особа загинула від ракетного удару, це підстава для звільнення? Особа загинула в ДТП, це підстава для звільнення? Чи обов'язково бути в ЗСУ, чи в добровольчому формуванні? Нічого цього немає. Насправді це в законопроєкті не розкривається. Це не розкривається в жодних інших нормативних актах", — каже Кравець.

На думку адвоката, даний законопроєкт нічого не дає та нічого не змінює. Адже довести військовослужбовцю, що він має право на звільнення через вищезазначені обставини дуже складно. Фактично це залишається на розсуд командиру.

"У разі якщо ваші близькі родичі загинули, не зрозуміло як, і не зрозуміло чого, вам можуть як відмовити, так і задовольнити вашу заяву на звільнення з військової служби. Що робити військовим юристам з цього приводу? Я не поясню, оскільки роз'яснень жодних немає", — заявив правозахисник.

Також дуже багато питань викликає й другий законопроєкт — №8169. За словами Кравця, у більшості випадків він стосується питань вищих навчальних закладів, звільнення, переведення тощо. Однак, він також прямо зачіплює ст. 26 ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу".

Що додано: звільнення з військової служби здійснюється у запас, якщо військовослужбовці не досягли граничного віку перебування в запасі за станом здоров'я, придатності до військової служби або під час дії воєнного стану, визнані ВЛК не придатними за станом здоров'я до військової служби з переглядом через 6-12 місяців.

"На сьогодні у разі якщо особа отримала поранення, чи за станом здоров'я фактично визнана тимчасово непридатною до проходження військової служби, 6-12 місяців. Фактично особу не могли звільнити з військової служби. Вона знаходилася в пункті постійної дислокації військової частини. Її нікуди не можуть залучити, тому що за станом здоров'я вона не може виконувати військову службу. Але при цьому і звільнитися не може", — каже Кравець.

За словами правознавця, зараз цей інструмент може використовуватись двояко: з одного боку дуже добре, що особу звільняють з військової служби, з іншого — особу можуть звільнити та вона втратить можливість проходити належне лікування, як у військовій частині, так і безпосередньо в спеціалізованих медичних закладах.

Також адвокат помітив, що з закону "Про військовий обов'язок і військову службу" виключили одну дуже важливу підставу для звільнення з військової служби.

"Дуже цікаво, знаєте, якось тишком-нишком повиключали пункти й забули. Підставою звільнення з військової служби була також втрата громадянства України. Зараз цього немає", — зазначив Кравець.

Таким чином, наприклад, колаборант, який діяв на шкоду своїй державі і якого позбавили громадянства, може стати військовим.

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