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Военные показали эффектные кадры уничтожения тайников оккупантов и вражеской техники

27 апреля 2024 17:55
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Военные показали эффектные кадры уничтожения укрытия окупантов и вражеской техники
Уничтожение российской техники. Фото: скриншот с видео
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Украинские войска продолжают наносить значительные потери россиянам. Третья штурмовая бригада уничтожила тайники оккупантов и пушку Д-30.

Об этом 3-я отдельная штурмовая бригада сообщила в Telegram в субботу, 27 апреля.

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Бойцы Третьей штурмовой осуществили разведку и обнаружили замаскированную вражескую пушку Д-30. С помощью ударного дрона была проведена демаскировка этой пушки, после чего бойцы ОШБр совершили точный удар по объекту.

Кроме того, в ходе операции был уничтожен состав противотанковых мин, повреждена вражеская техника, включая три грузовика, а также вражеский миномет.

Напомним, что пограничники ликвидировали точными выстрелами из миномета двух оккупантов на Купянском направлении.

Также мы рассказывали, что бойцы Главного управления разведки Украины уничтожили новую радиолокационную станцию российских оккупантов. Подобная техника находится на вооружении государства агрессора с 2015 года.

российские войска
военная техника
боеприпасы
война в Украине
фронт

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