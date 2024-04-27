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Військові показали ефектні кадри знищення сховки окупантів та ворожої техніки

27 квітня 2024 17:55
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Військові показали ефектні кадри знищення сховки окупантів та ворожої техніки
Знищення російської техніки. Фото: скриншот з відео
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Українські війська продовжують завдавати значних втрат росіянам. Третя штурмова бригада знищила сховки окупантів і гармату Д-30. 

Про це 3-тя окрема штурмова бригада повідомила у Telegram у суботу, 27 квітня.

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Знищення техніки окупантів

Бійці Третьої штурмової здійснили  розвідку та виявили замасковану ворожу гармату Д-30. За допомогою ударного дрона було проведено демаскування цієї гармати, після чого бійці ОШБр здійснили точний удар по об'єкту.

Крім того, в ході операції було знищено склад протитанкових мін, пошкоджено ворожу техніку, включаючи три вантажівки, а також ворожий міномет.

Нагадаємо, що прикордонники ліквідували влучними пострілами із міномета двох окупантів на Куп’янському напрямку. 

Також ми розповідали, що бійці Головного управління розвідки України знищили новітню радіолокаційну станцію російських окупантів. Така техніка перебуває на озброєнні держави агресора з 2015 року.

російські війська
військова техніка
боєприпаси
війна в Україні
фронт

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