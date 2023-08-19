Військовий аеродром в РФ зазнав атаки дрона: у Москві скиглять про "теракт"

Попадання БпЛА по військовому аеродрому РФ. Фото: соцмережі

У суботу, 19 серпня, в Росії заявили, нібито Збройні сили України вдарили по військовому летовищу в Новгородській області. Атака була застосована із застосуванням безпілотника.

Про це повідомляє Міноборони РФ.

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Окупанти кажуть, що приблизно о 10:00 за московським часом влада Києва нібито здійснила напад з використанням безпілотника типу коптер на військову авіабазу в Новгородській області.

Також ЗМІ повідомляють, що внаслідок атаки на території авіабази сталася пожежа біля паркування літальних апаратів, але пожежники швидко загасили її.

"Пошкодження отримав один літак, постраждалих внаслідок терористичного акту немає", — йдеться в повідомленні.

Повідомлення Міноборони РФ. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у столиці Росії проводять масову евакуацію людей із "Москва-Сіті". Це відбувається після повідомлення про "приліт БпЛА".

Крім того, у російській столиці Москві, а також у Підмосков'ї, пролунали вибухи. За словами очевидців, за кілька секунд до "бавовни" вони бачили у небі БпЛА.

Також ми писали, що в Росії заявили про атаку безпілотника та показали момент "прильоту".

Своєю чергою, 19 серпня окупанти вдарили ракетою по Чернігову. Є загиблі та поранені.