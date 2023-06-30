Военный эксперт расскажет о важных заявлениях Залужного и контрнаступлении ВСУ: эфир Новини.LIVE

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Новини.LIVE

Гостем студии Новини.LIVE стал военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он расскажет о важных заявлениях главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова.

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Ступак также расскажет, как продвигается контрнаступление украинских военных и что им нужно. Он скажет, какой план приготовила РФ для взрыва на ЗАЭС, прокомментирует саммит НАТО и поговорит на другие важные темы.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что контрнаступление ВСУ — это не шоу, здесь каждый метр дается кровью. Несмотря на то, что продвижение ВСУ идет медленнее, чем многие ожидали, прогресс есть каждый день.

Также мы писали, что командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский показал, как бойцы эффектно уничтожили российских оккупантов. Враг накапливал боеприпасы.

Добавим, за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали более 500 российских захватчиков. Кроме этого, оккупанты потеряли некоторую важную военную технику, в частности, танки, бронемашины, артиллерийские системы и средства ПВО.