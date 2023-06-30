Військовий експерт розповість про важливі заяви Залужного та контрнаступ ЗСУ: ефір Новини.LIVE

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Новини.LIVE

Гостем студії Новини.LIVE став військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він розповість про важливі заяви головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та начальника ГУР МОУ Кирила Буданова.

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Ступак також розповість, як просувається контрнаступ українських військових та що їм потрібно. Він скаже, який план приготувала РФ для вибуху на ЗАЕС, а також прокоментує саміт НАТО та поговорить на інші важливі теми.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що контрнаступ ЗСУ — це не шоу, тут кожен метр дається кров’ю. Попри те, що просування ЗСУ йде повільніше, ніж багато хто очікував, прогрес є щодня.

Також ми писали, що командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський показав, як бійці ефектно знищили російських окупантів. Ворог накопичував боєприпаси.

Додамо, за минулу добу Сили оборони ліквідували понад 500 російських загарбників. Окрім цього, окупанти втратили деяку важливу військову техніку, зокрема, танки, бронемашини, артилерійські системи і засоби ППО.