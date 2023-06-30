Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Військовий експерт розповість про важливі заяви Залужного та контрнаступ ЗСУ: ефір Новини.LIVE arrow

Військовий експерт розповість про важливі заяви Залужного та контрнаступ ЗСУ: ефір Новини.LIVE

30 червня 2023 14:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Військовий експерт розповість про важливі заяви Залужного та контрнаступ ЗСУ: ефір Новини.LIVE
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Гостем студії Новини.LIVE став військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він розповість про важливі заяви головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та начальника ГУР МОУ Кирила Буданова.

Переглянути ефір можна на You-Tube каналі Новини.LIVE.

Читайте також:

Прямий ефір Новини.LIVE

Ступак також розповість, як просувається контрнаступ українських військових та що їм потрібно. Він скаже, який план приготувала РФ для вибуху на ЗАЕС, а також прокоментує саміт НАТО та поговорить на інші важливі теми.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що контрнаступ ЗСУ — це не шоу, тут кожен метр дається кров’ю. Попри те, що просування ЗСУ йде повільніше, ніж багато хто очікував, прогрес є щодня.

Також ми писали, що командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський показав, як бійці ефектно знищили російських окупантів. Ворог накопичував боєприпаси. 

Додамо, за минулу добу Сили оборони ліквідували понад 500 російських загарбників. Окрім цього, окупанти втратили деяку важливу військову техніку, зокрема, танки, бронемашини, артилерійські системи і засоби ППО.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

None

Навіщо Путін заслав Пригожина у Білорусь та що буде із Лукашенком: інтервʼю помічника Тихановської

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз