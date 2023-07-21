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Военный обозреватель заявил, что украинская авиация сильнее, чем когда-либо

21 июля 2023 18:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Военный обозреватель заявил, что украинская авиация сильнее, чем когда-либо
Военный обозреватель BILD Юлиан Репке. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Военный обозреватель BILD Юлиан Репке прокомментировал видео с применением украинскими военными американских летучих высокоточных авиабомб JDAM. Кадры были сняты возле Соледара Донецкой области.

Свой комментарий Юлиан Репке сказал на видео.

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Репке заявил, что украинская авиация сильна как никогда. По его словам, благодаря JDAM украинские пилоты научились успешно поражать на старых советских самолетах скопления российских оккупантов.

Американские летучие высокоточные авиабомбы JDAM оборудованы крыльями и навигационной компьютерной системой на базе GPS. Они способны лететь на расстояние 24 км.

Украинские военные запускают JDAM с низких высот, поэтому российская ПВО не может их сбить.

"Таким образом они невероятно помогают украинцам", — говорит Репке.

Напомним, официальная Варшава может отдать Киеву все самолеты МиГ-29, которые есть на вооружении. И это при том, что Польша уже передала Украине десять истребителей.

Также мы писали, что в Соединенных Штатах Америки считают, что западные истребители не будут сейчас полезны для Украины. По словам официальных лиц, эффективности не будет из-за разветвленной противовоздушной обороны России.

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