Військовий оглядач заявив, що українська авіація сильніше, ніж будь-коли

Військовий оглядач BILD Юліан Репке. Фото: скриншот з відео

Військовий оглядач BILD Юліан Репке прокоментував відео із застосування українськими військовими американських летючих високоточних авіабомб JDAM. Кадри були зняті поблизу Соледара Донецької області.

Свій коментар Юліан Репке сказав на відео.

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Репке заявив, що українська авіація сильна як ніколи. За його словами, завдяки JDAM українські пілоти навчилися успішно вражати на старих радянських літаках скупчення російських окупантів.

Американські летючі високоточні авіабомби JDAM обладнані крилами та комп'ютерною навігаційною системою на базі GPS. Вони здатні летіти на відстань 24 км.

Українські військові запускають JDAM з низьких висот, тому російська ППО не може їх збити.

"Таким чином вони неймовірно допомагають українцям", — каже Репке.

Нагадаємо, офіційна Варшава може віддати Києву усі літаки МіГ-29, які має на озброєнні. І це при тому, що Польща вже передала Україні 10 винищувачів.

Також ми писали, що у Сполучених Штатах Америки вважають, що західні винищувачі не будуть зараз корисними для України. За словами офіційних осіб, ефективності не буде через розгалужену протиповітряну оборону Росії.