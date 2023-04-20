Стало известно, какую проблему командование РФ пытается решить с помощью спецназа.

Спецназовцы армии РФ на учениях. Фото: РосСМИ

Командование российских оккупационных войск в последнее время активно бросает в места самых ожесточенных боев все больше своих элитных подразделений спецназначения. Это объясняется давними "традициями" российского военного "гения" и отсутствием в запасе подготовленных боеспособных кадров.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник.

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Петр Черник

"Все очень просто: у них — кризис кадров. И он будет нарастать даже не с каждой неделей, а с каждым днем", — сказал Черник.

По его словам, такие шаги со стороны российского командования свидетельствуют об отчаянных попытках спасти ситуацию, хоть на каких-то направлениях.

"Для россиян это абсолютно нормальная тактика — они и в Чечне такую же практику применяли: когда доходило до кризиса мотопехотных или механизированных подразделений, россияне бросали в ад элитные подразделения", — обратил внимание Черник.

При этом он подчеркнул, что для того чтобы подготовить качественную "спецуру" нужны годы.

А сейчас, констатировал эксперт, доходит до того, что в отдельных подразделениях российского спецназа выбито до 95% личного состава.

Где идут самые ожесточенные бои

Украинские военные сдерживают натиск российских оккупантов в динамичных боях в районе Бахмута. При этом вражеские войска несут значительные потери.

Авдеевка превратилась в сплошные развалины в результате продолжительных боевых действий и бомбардировок со стороны российских вооруженных сил и пророссийских сепаратистов. Недавно, в результате нового авиаудара, еще одна многоэтажка была разрушена. К счастью, никто из жителей не пострадал, поскольку они были эвакуированы вовремя.

Российские оккупационные войска активизировали обстрелы Марьинки, ключевого населенного пункта к юго-западу от Донецка. Город был в значительной степени разрушен российскими артиллерийскими обстрелами и авиацией.