Военный объяснил, на чем сосредоточатся россияне, когда наступит критический момент войны

Сержант Юрий Сиротюк. Фото: АрмияИнформ

Украинская армия будет крепко держать фронт по прибытии вооружения от Соединенных Штатов. В этой связи россияне будут акцентировать свои усилия на создании панических настроений среди гражданского населения Украины, чтобы побудить украинцев требовать от власти мира.

Такое мнение высказал гранатометчик 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ сержант Юрий Сиротюк в интервью НВ.

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"Я считаю, что мы приближаемся к критическому периоду войны с Россией. Это мое личное мнение. И он не так связан с нынешней ситуацией на фронте, как с той, по-моему, информационно-психологической и диверсионной операцией, которую Россия попробует реализовать в конце мая этого года", — отметил Сиротюк.

Он напомнил, что Россия постоянно в войне против Украины использовала различные внутренние диверсии типа Черной рады и разнообразные заявления об измене.

"Мне кажется, что в конце мая, когда Россия через свою агентуру будет подвергать сомнению легитимность власти в Украине, то это может быть критической, самой тяжелой точкой всей истории независимости Украины", — считает военный.

Сиротюк также считает, что Россия рассчитывала, что Украина не получит своевременно, до президентских выборов в США, военную помощь. Захватчики надеялись пойти в новое наступление, чтобы проблемы ВСУ на фронте соединились с внутриполитической нестабильностью. Тогда оккупанты и хотели добиться успеха.

Военный напомнил, что Украина выстояла в 2022 году, когда ситуация была значительно более критической.

"Поэтому не считаю, что на фронте будет критическая ситуация. Думаю, что критическая ситуация может возникнуть по линии фронта", — резюмировал военный.

Ранее мы сообщали, что по данным аналитиков Института изучения войны (ISW), российские оккупанты имеют незначительные тактические успехи недалеко от Авдеевки, однако значительное продвижение не зафиксировано. В конце концов пока несно, на каких направлениях армия России сосредоточит свои усилия в ближайшее время.

Добавим, российские войска не оставляют попыток захватить Часов Яр Донецкой области. Враг бросает все силы, чтобы прорвать оборону вблизи Бахмута.