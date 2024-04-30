Військовий пояснив, на чому зосередяться росіяни, коли настане критичний момент війни

Сержант Юрій Сиротюк. Фото: АрміяІнформ

Українська армія міцно триматиме фронт після прибуття озброєння від Сполучених Штатів. У зв'язку з цим росіяни акцентуватимуть свої зусилля на створення панічних настроїв серед цивільного населення України, щоб спонукати українців вимагати від влади миру.

Таку думку висловив гранатометник 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, сержант Юрій Сиротюк в інтерв'ю НВ.

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"Я вважаю, що ми наближаємося до критичного періоду війні з Росією. Це моя особиста думка. І він не так пов’язаний з нинішньою ситуацією на фронті, як з тою, на мою думку, інформаційно-психологічною і диверсійною операцією, яку Росія спробує реалізувати наприкінці травня цього року", — зазначив Сиротюк.

Він нагадав, що Росія постійно у війні проти України використовувала різноманітні внутрішні диверсії на кшталт Чорної ради та різноманітні заяви про зраду.

"Мені здається, що наприкінці травня, коли Росія через свою агентуру буде ставити під сумнів легітимність влади в Україні, то це може бути критичною, найважчою точкою всієї історії незалежності України", — вважає військовий.

Сиротюк також вважає, що Росія розраховувала, що Україна не отримає вчасно, до президентських виборів в США, військової допомоги. Загарбники сподівалися піти у новий наступ, щоб проблеми ЗСУ на фронті поєдналися з внутрішньополітичною нестабільністю. Тоді окупанти і хотіли досягнути успіху.

Військовий нагадав, що Україна вистояла у 2022 році, коли ситуація була значно критичнішою.

"Тому не вважаю, що на фронті буде критична ситуація. Думаю, що критична ситуація може виникнути за лінією фронту", — резюмував військовий.

Раніше ми повідомляли, що за даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), російські окупанти мають незначні тактичні успіхи неподалік Авдіївки, однак значного просування не зафіксовано. Зрештою поки не зрозуміло, на яких напрямках армія Росії зосередить свої зусилля найближчим часом.

Додамо, російські війська не полишають спроб захопити Часів Яр Донецької області. Ворог кидає усі сили, аби прорвати оборону поблизу Бахмуту.