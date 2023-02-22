Мобилизация в Беларуси: зачем Лукашенко понадобились ополченцы

Армии оккупанта нужна "свежая кровь"

Министерство обороны Беларуси объявило о намерениях сформировать отряды из 100-150 тысяч ополченцев под давлением военно-политического командования российской федерации. Однако, вряд ли граждане соседней страны согласятся выступить с оружием в руках против Украины.

Такое мнение Новини.LIVE высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, капитан I ранга Военно-морских Сил Владислав Селезнев .

"Россия работает на повышение ставок — им нужны новые свежие "штыки". Но то, что белорусы стремятся воевать на территории Украины, — у меня очень большие сомнения", — сказал Селезнев.

Владислав Селезнев

К тому же, добавил он, по определению, "ополченцы" это подразделения, которые образуются для партизанского движения на тех территориях, где они проживают.

По мнению Селезнева, очевидно, что ни в какие атаки из-за границы Беларуси с Украиной такие вооруженные люди ходить не будут.

Возможно, предположил военный эксперт, таким образом власти Беларуси с подачи россиян пытаются милитаризировать общество, поднимать ставки.

Что происходит в Беларуси

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, кремль продолжает давить на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о вступлении в войну. Однако у официального Минска пока нет ни сил, ни средств для наступления.

Ранее в Институте изучения войны писали, что кремль хочет поглотить элементы оборонной промышленности Белоруссии. Мол, россия намерена усилить свою армию для поддержки длительной войны против Украины.

Напомним, на собрание в белорусскую армию призовут около девяти тысяч запасников, что сравнимо с мобилизационным планом в этом году.