Военный РФ пожаловался на руководство, которое отправляет на войну бойцов с травмами

Российский оккупант на войне в Украине. Фото: росСМИ

Российский военнослужащий рассказал о боевых потерях в результате штурмовых действий. Оккупант также прокомментировал, как руководство осуществляет доукомплектование подразделений армии РФ ранеными бойцами, которые не прошли полный цикл лечения.

Очередной перехват оккупантов опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Российский военнослужащий в своих телефонных разговорах возмущается тем, что на войну отправляют солдат, которые не прошли полный цикл лечения после ранения.

От также сказал о больших потерях среди военных в результате штурмовых действий на фронте.

Прямая речь военного РФ

Та у меня тут парни лежат, вот эти, как ты говоришь, помнишь, 20 200-х и восемь 300-х.

Ну вот два оказывается, двое из 300-х, не знаю, из 200-х, которые собственно здесь-то вместе работали. Сейчас в больнице с ними. В Харцизке, я вообще думал, что тут не алло.

Ну у нас, на свой страх и риск комендатура проверяет.

Ну мне говорят, официально они не отпускают. На Новый год и домой.

Да вообще, они не знают, но парень после ранения. Как от 19 дней он сначала с ранениями пролежал, потом дядя Володя его отправил. Два раза контуженый, говорит. Вот 19 дней продержали, сказали, больше мы не можем, выписываем.

Не знаю, говорил постоянно, что голова болит. У него так подбородок посекло. В Майорске как раз, это ж они в атаку ходили. Так они уже три раза ходили, он звонил своим, вот они уже последний раз девять 200-х. Их в атаку отправляли, оказывается.

Напомним, жена российского военнослужащего рассказала, что военное руководство не дает людям информации о пропавших на войне родственниках. Россиянам приходится своими силами осуществлять поиски пропавших, посещая морги и госучреждения.

Также мы писали, что ГУР перехватило очередной разговор оккупантов на Лиманском направлении. Они жалуются на свое командование и отказываются продолжать выполнять задачи в составе подразделений.