"Как запчасти валяются": как россияне ищут по моргам погибших в Украине родственников

Похороны российского военного, погибшего в Украине. Фото: REUTERS/Kirill Braga

Жена российского военнослужащего рассказала, что военное руководство не дает людям информации о пропавших на войне родственниках. Россиянам приходится своими силами осуществлять поиски пропавших, посещая морги и госучреждения.

Об этом свидетельствует новый перехват телефонного разговора, обнародованный Главным управлением разведки Минобороны.

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Женщина в своих телефонных разговорах возмущается ходом проведения так называемой "спецоперации" и утаиванием командованием информации о месте нахождения военнослужащего и его состояния.

Она также жалуется, что информацию о судьбе погибших на войне людей родственники пытаются искать своими силами. Женщина передает слова военного, убежденного, что их отправляют "как на убой".

Россиянка также отмечает, что она уже месяц пытается выяснить, где находится ее сын, уехавший на войну.

В разговоре женщина также описала условия в моргах, куда поступают тела погибших на войне.

Прямая речь россиянки

Игорь говорит, что там ужас, что творится. Говорит, что нас всех, походу, туда погнали, отправили на убой. Говорит, слышала, что с кем-то там разговаривал по телефону, пацаны прыгнули в окоп, а туда гранату бросили. Она мне говорит: "Я так понимаю, что там очень много 200-х, 300-х много".

А Андрей, с которым он говорил, что они видели, как Вадик погиб. Не знаешь, что с ним? Не знаю ничего, никто ничего не говорит. Нету ни Вадика, ни Леши, ни Жорика. По фамилиям, по фотографиям смотрела. Даже приблизительно нету их даже на других направлениях. Каждую неделю там бывает.

Их везут сюда, военнослужащих. И дело в тому, как он говорил мне, что он проверяет по моргам республики по фамилиям. Может поступить тело погибшего сюда в морг Калинина, и его могут опознать. Отсюда уже могут оправлять уже на Ростов и там по анализам ДНК устанавливать. Какой кошмар! О чем я тебе и рассказываю, поэтому вообще такая тема. Как запчасти валяются, кому какая разница. То, что остается от ребят. Не знаю, дойдет до кого-то или нет. Тут же не так все официально, как крик души прошу уже месяц, и нигде не могу узнать, где находится мой сын и что с ним случилось. Никто ничего не говорит, никто ничего не сообщает. Помогите мне разобраться в этой ситуации, получить хоть какую-то информацию

Так с такими действиями, да, вот, бл*ть, почти год берут Марьинку, год берут Авдеевку. Берут не берут. Танцуют возле нее, сколько они там уде вошколупятся...

Люся рассказывала, что вот эта посадка, что за нашим домом — вот это самая 3 линия оборони. Она говорит, что на Ассорти после работы парень военные бегал, что-то машину 300-х отвезти раненых, вот эта посадка. Думала, они только отсюда стреляют, были прилеты как-то, говорят, в блиндаж, и погибли пацаны, и раненых много, и не в один блиндаж.

Я, это самое, Марин, стою и смотрю, артиллерия, какие не какие, смотрю-присматриваюсь до схождения с ума и представляю, как лазить по этому лесу, смотрю, что хлопцы там движутся где-то, подтягивают танки эти, стреляют отсюда, и оказывается, что вот здесь тоже рядом ... Бедные пацаны, сколько их еще убитых будет, сколько все это будет еще продолжаться, хватит уже.

Напомним, оккупанты признают, что убивают украинских военнопленных после допросов. Убийства совершаются зверским способом — пленным перерезают горло. В новом перехвате военный РФ рассказывает о подробностях жене.

Также недавно украинская разведка перехватила очередной разговор российского оккупанта. Военнослужащий РФ приврал о якобы захвате танка Leopard, принудительном отправлении людей в атаки и якобы участии детей в боях.

Была также обнародована запись, в которой военный России рассказал жене о боевых действиях в Украине. Оккупант жалуется, что украинские военные мощно обстреливают их позиции, при этом солдаты оккупационной армии крайне плохо оснащены.

Был также обнародован перехват разговора, в котором военнослужащий России, воевавший на востоке Украины, рассказал жене об ужасной ситуации на фронте и безнадежности относительно своего возвращения домой. Оккупант посоветовал своей жене "недели через две искать нового мужа".