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Военный рассказал, как оккупанты уничтожают Часов Яр

18 апреля 2024 11:39
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Военный рассказал, как оккупанты уничтожают Часов Яр
Украинский военнослужащий в прифронтовом городе Часов Яр. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В настоящее время Часов Яр находится под контролем украинской армии, но оккупанты не оставляют попыток штурмовать город и обстреливать его управляемыми авиабомбами. Кроме того, враг не считается с потерями личного состава и военной техники.

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин в эфире телемарафона.

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Волошин рассказал, что оккупанты постоянно обстреливают Часов Яр КАБами, чтобы полностью его уничтожить. По его словам, в последние дни ситуация на восточном фронте несколько обострилась, но существенного обострения пока нет.

Военный добавил, что в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" самые тяжелые направления — это Бахмутское и Авдеевское. Там вражеская авиация ни на минуту не прекращает обстреливать наших защитников, а армия захватчиков не смотрит на свои потери и постоянно штурмует позиции Сил обороны.

"Кроме того, враг применяет танки, артиллерию, разные беспилотники, а также постоянно авиацию. Захватчики пытаются всеми возможностями достичь своей цели — выйти на админграницы Донецкой области", — отметил Волошин.

Однако несмотря на сложную ситуацию в районе проведения боевых действий, Силы обороны все контролируют.

Напомним, недавно заместитель командира батальона 5 отдельной штурмовой бригады Алексей Тарасенко рассказал, что у россиян нет для масштабного наступления на Часов Яр живой силы и техники.

В то же время аналитики ISW отметили, что постоянные контрнаступательные действия россиян возле Часового Яра приведет к постепенному росту потерь врага, пока украинские защитники имеют необходимую технику.

Донецкая область
обстрелы
оккупанты
война в Украине
авиабомба
Часов Яр

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