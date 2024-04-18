Военный рассказал, как оккупанты уничтожают Часов Яр
В настоящее время Часов Яр находится под контролем украинской армии, но оккупанты не оставляют попыток штурмовать город и обстреливать его управляемыми авиабомбами. Кроме того, враг не считается с потерями личного состава и военной техники.
Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин в эфире телемарафона.
Какая ситуация в Часовом Яру
Волошин рассказал, что оккупанты постоянно обстреливают Часов Яр КАБами, чтобы полностью его уничтожить. По его словам, в последние дни ситуация на восточном фронте несколько обострилась, но существенного обострения пока нет.
Военный добавил, что в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" самые тяжелые направления — это Бахмутское и Авдеевское. Там вражеская авиация ни на минуту не прекращает обстреливать наших защитников, а армия захватчиков не смотрит на свои потери и постоянно штурмует позиции Сил обороны.
"Кроме того, враг применяет танки, артиллерию, разные беспилотники, а также постоянно авиацию. Захватчики пытаются всеми возможностями достичь своей цели — выйти на админграницы Донецкой области", — отметил Волошин.
Однако несмотря на сложную ситуацию в районе проведения боевых действий, Силы обороны все контролируют.
Напомним, недавно заместитель командира батальона 5 отдельной штурмовой бригады Алексей Тарасенко рассказал, что у россиян нет для масштабного наступления на Часов Яр живой силы и техники.
В то же время аналитики ISW отметили, что постоянные контрнаступательные действия россиян возле Часового Яра приведет к постепенному росту потерь врага, пока украинские защитники имеют необходимую технику.
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