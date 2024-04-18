Яка ситуація в Часовому Яру — військовий розповів про важкі бої

Українські військові на Бахмутському напрямку. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Наразі наші військові тримають активну оборонну та не дають ворогу просунутися до Часового Яру у Донецькій області. Ситуація складна, але росіяни не мають для масштабного наступу живої сили та техніки.

Про це розповів заступник командира батальйону 5 окремої штурмової бригади Олексій Тарасенко в ефірі телемарафону.

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Тарасенко розповів, що ситуація на Бахмутському напрямку складна, але ворог не має достатньо для масштабного наступу живої сили та техніки.

"Окупанти використовують по одній БМП чи танку, щоб вклинитися бодай кудись. Також застосовують реактивну артилерію, FPV-дрони, намагаються контролювати наші зміни", — пояснив військовослужбовець.

Він також додав, що ситуація суттєво не змінюється і жодних успіхів в загарбницької армії не передбачається.

Карта бойових дій. Фото: deepstatemap.live

Нагадаємо, нещодавно аналітики ISW зазначили, що постійні контрнаступальні дії росіян біля Часового Яру призведе до поступового зростання втрат ворога, доки українські захисники мають необхідну техніку.

Також відомо, що росіянам надійшов наказ захопити Часів Яр до Дня Перемоги 9 травня. Однак їм не вдасться цього зробити на тлі нестачі боєприпасів.

Водночас Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що Часів Яр залишається під контролем Сил оборони України. Наразі усі спроби російських загарбників прорватися до цього населеного пункту зазнали невдачі.