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Военный рассказал, как оккупанты применяют химическое оружие на передовой

6 сентября 2023 09:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Военный рассказал, как оккупанты применяют химическое оружие на передовой
Заместитель начальника разведки батальона "Волки Да Винчи" и один из его лидеров Сергей Филимонов. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты активно применяют химическое оружие на фронте. Иногда из-за таких действий противника украинским военным приходится отходить.

Об этом рассказал заместитель начальника разведки батальона "Волки Да Винчи" и один из его лидеров Сергей Филимонов в интервью "Украинской правде".

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Химическое оружие оккупантов

По словам военного, российские оккупанты запускают в сторону украинских позиций сразу несколько дронов. Первый сбрасывает в блиндаж или окоп газ хлорпикрин. В результате украинские военные начинают задыхаться и вынуждены отходить назад.

"Когда ты вылезаешь из блиндажа — они бросают гранаты, ВОГи сбрасывают. Если есть раненые или убитые — вы вынуждены делать эвакуацию. Когда вы делаете на позициях эвакуацию, то в этот момент они начинают делать "мясной штурм", — рассказал Филимонов.

Он говорит, что если враг имеет успех в своих штурмовых действиях, то занимает те же блиндажи ВСУ, которые забросал химикатами. Украинским военным иногда приходится отходить на 50-100 метров в другую сторону и снова рыть для себя окопы.

"Снова вкапываетесь, пока вы копаетесь — они снова стреляют дронами", — добавил Филимонов.

Напомним, за минувшие сутки украинские военные уменьшили количество российской армии примерно на 610 человек. Также враг продолжает безумными темпами терять важную технику для ведения войны.

Также мы писали, что командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал об оперативной обстановке на восточных направлениях фронта. По его словам, она остается сложной. Враг не оставляет планы выйти на границы Донецкой и Луганской областей, а также готовится взять реванш и перехватить оперативную инициативу.

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