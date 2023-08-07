Военный аналитик про реальные потери оккупантов на войне в Украине: прямой эфир Новини.LIVE

Военный аналитик Петр Черник. Фото: Львовская политехника

Гостем вечернего эфира Новини.LIVE стал военный аналитик Петр Черник. Он рассказал про реальные потери оккупантов на войне в Украине.

Прямой эфир можно посмотреть в 18:30 на YouTube-канале Новини.LIVE

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Военный эксперт расскажет про два месяца контрнаступления Вооруженных сил Украины, а также удары артиллерии ВСУ по логистике российских оккупантов.

Также Петр Черник обсудит с ведущим студии успешные атаки морских дронов на флот РФ.

Напомним, что за прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали более 500 российских оккупантов на всех участках фронта. Захватчики продолжают терять большое количество своей военной техники.

Также мы писали, что украинские военные продолжают наращивать плацдарм для атаки на юге Украины. Пока ситуация на левобережной части Херсонщины остается напряженной для врага.