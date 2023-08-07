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Військовий аналітик про реальні втрати окупантів на війні в Україні: прямий ефір Новини.LIVE

7 серпня 2023 18:27
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Військовий аналітик про реальні втрати окупантів на війні в Україні: прямий ефір Новини.LIVE
Військовий аналітик Петро Черник. Фото: Львівська політехніка
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Гостем вечірнього ефіру Новини.LIVE став військовий аналітик Петро Черник. Він розповів про реальні втрати окупантів на війні України.

Прямий ефір можна переглянути о 18:30 на YouTube-каналі Новини.LIVE

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Прямий ефір

Військовий експерт розповість про два місяці контрнаступу Збройних сил України, а також удари артилерії ЗСУ з логістики російських окупантів.

Також Петро Черник обговорить із провідним студії успішні атаки морських дронів на флот РФ.

 

Нагадаємо, що минулої доби Сили оборони України ліквідували понад 500 російських окупантів на всіх ділянках фронту. Загарбники продовжують втрачати велику кількість своєї військової техніки.

Також ми писали, що українські військові продовжують нарощувати плацдарм для атаки на півдні України. Поки що ситуація на лівобережній частині Херсонщини залишається напруженою для ворога.

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