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Потери оккупантов на 7 августа: обновленные данные Генштаба

7 августа 2023 08:49
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Потери оккупантов на 7 августа: обновленные данные Генштаба
Бойцы ВСУ наносят удар по врагу. Фото: Генштаб
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали более 500 российских оккупантов на всех участках фронта. Захватчики продолжают нести значительные потери в военной технике.

Об этом сообщается в возведении Генштаба ВСУ .

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В течение 6 августа украинским защитникам удалось ликвидировать 540 российских окупантов.

Кроме того, ВСУ уничтожили много вражеской техники, среди которой: танки, бронемашины, артиллерийские системы, средства ПВО и беспилотники.

Общие боевые потери

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

  • личного состава — около 250240 (+540) человек ликвидировано;
  • танков — 4244 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин — 8270 (+8) ед,
  • артиллерийских систем — 4977 (+12) ед,
  • РСЗО — 709 (+4) ед,
  • средства ПВО — 467 (+1) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 311 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 4154 (+28),
  • крылатые ракеты — 1377 (+18),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7451 (+10) ед,
  • специальная техника — 735 (+1).
Утраты русской армии на 7 августа 2023 года. Фото: Генштаб ВСУ

Ранее мы сообщали, за прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали более 500 российских оккупантов на всех участках фронта. Захватчики продолжают терять большое количество своей военной техники.

Также мы писали, что украинские военные продолжают наращивать плацдарм для атаки на юге Украины. Пока ситуация на левобережной части Херсонщины остается напряженной для врага.

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