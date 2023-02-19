Военный рассказал о произволе оккупантов и преступлениях против гражданских на левом берегу Херсона

Рашисты продолжают грабить и насиловать людей

Начальник пресс-службы тактической группы "Гром", капитан-лейтенант Дмитрий Плетенчук рассказал о ситуации на левом берегу Херсонской области. По его словам, там происходит то, что происходило и при оккупации города.

Об этом Дмитрий Плетенчук сообщил в эфире телемарафона.

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"Хуже всего на левом берегу — это то, что там происходит то, что происходило и во времена оккупации Херсона. Вообще, следует отметить, что даже сами россияне во время оккупации Херсона, издали приказ согласно которому — без нужды в Херсон их военные заехать не могли, потому что им нужно было держать "марку асвабадителей". В отличие от населенных пунктов, которые за пределами города и там, как всегда, происходит одно и то же", — рассказал Плетенчук.

По его словам, на левом берегу Херсонской области продолжается "отжим" жилых помещений, грабежи, исчезновение людей, изнасилование, киднепинг и тому подобное.

Напомним, ДБР поймала херсонского предателя, работавшего на российских оккупантов на железной дороге. Коллаборант помогал восстановить сообщение между Херсоном и Крымом.

Также мы писали, что на базу отдыха "Чайка" в Лазурном оккупанты завезли около 200 военнослужащих росгвардии. Они должны проводить усиленные контрдиверсионные мероприятия в оккупированной Херсонской области.