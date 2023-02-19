Военный рассказал о произволе оккупантов и преступлениях против гражданских на левом берегу Херсона
Начальник пресс-службы тактической группы "Гром", капитан-лейтенант Дмитрий Плетенчук рассказал о ситуации на левом берегу Херсонской области. По его словам, там происходит то, что происходило и при оккупации города.
Об этом Дмитрий Плетенчук сообщил в эфире телемарафона.
-
Песков рассказал, о чем будет говорить путин Федеральному собранию
-
Оккупанты обстреляли Херсонскую область: погибли три человека, ранены дети
-
Весна уже рядом: народный синоптик рассказала, когда наступит потепление
-
Одесская мэрия погасила кредиты в 2 миллиарда гривен
-
В Бердянске произошел пожар на базе отдыха, где оккупанты обустроили госпиталь
-
Зачем рф запускает над Украиной воздушные шары: объяснение разведки Британии
-
День со светом: 20 февраля в Одесской области не будут выключать свет, Одессе и району повезло меньше
-
Как создать гостинично-туристический бизнес во время пандемии Covid и развить его во время войны: опыт Poderey Villas
-
"Дефицит отсутствует": в Укрэнерго рассказали о состоянии в энергосистеме
-
Украинцы в АПЛ: провальный матч Мудрика, победные для Миколенко и Зинченко
Подробности
"Хуже всего на левом берегу — это то, что там происходит то, что происходило и во времена оккупации Херсона. Вообще, следует отметить, что даже сами россияне во время оккупации Херсона, издали приказ согласно которому — без нужды в Херсон их военные заехать не могли, потому что им нужно было держать "марку асвабадителей". В отличие от населенных пунктов, которые за пределами города и там, как всегда, происходит одно и то же", — рассказал Плетенчук.
По его словам, на левом берегу Херсонской области продолжается "отжим" жилых помещений, грабежи, исчезновение людей, изнасилование, киднепинг и тому подобное.
Напомним, ДБР поймала херсонского предателя, работавшего на российских оккупантов на железной дороге. Коллаборант помогал восстановить сообщение между Херсоном и Крымом.
Также мы писали, что на базу отдыха "Чайка" в Лазурном оккупанты завезли около 200 военнослужащих росгвардии. Они должны проводить усиленные контрдиверсионные мероприятия в оккупированной Херсонской области.