Названо оружие, которое будет помогать танкам уничтожать врага

Украинские военные на танковых учениях в Польше. Фото: Reuters

Западные скорострельные БМП "Брэдли" и "Мардер" помешают россиянам при попытке уничтожения танков "Леопард" и "Челленджер" в ходе контрнаступления ВСУ. Эти машины станут ликвидировать на большом расстоянии вражеские расчеты с ПТРК.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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"Единственный ответ, который они могут дать на наш бронекулак — это противотанковые ракетные комплексы, начиная от "Фагота", "Метиса", заканчивая самым современным "Корнетом". Это — единственное, что они могут, противопоставить", — сказал Черник.

Петр Черник

Но для нас в бронепакете вместе с танками, добавил он, идут бронемашины "Брэдли" и "Мардер", имеющие скорострельные пушки, призванные истреблять угрозу для танкистов.

По словам Черника, в качестве оружия ВСУ на порядок опережает врага.

"Полноценно ответить они нам не смогут. Ведь какая у них осталась бронетехника? Т-54 против "Абрамса" это все равно, что "горбатый" "Запорожец" будет соревноваться против "Мерседес", — констатировал полковник ВСУ.

Как ВСУ готовятся к контрнаступлению

По информации Министерства обороны Украины, сейчас ведется работа над развитием вооружения ракетных войск и артиллерии, систем управления и изменением системы подготовки и подходов к ней. Для улучшения орудий активно вовлекается украинская промышленность.

Германия возобновит производство боеприпасов для зенитных установок Gepard, ранее переданных Украине. Немецкое правительство уже заключило договор с компанией-производителем.

Напомним, вторая группа украинских артиллеристов завершила обучение на 155-мм САУ AS90 в Великобритании. Более 1000 британских военнослужащих участвуют в реализации этой программы.