Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Военный рассказал, что не даст россиянам уничтожить "Леопардов" arrow

Военный рассказал, что не даст россиянам уничтожить "Леопардов"

12 апреля 2023 11:33
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Названо оружие, которое будет помогать танкам уничтожать врага
Украинские военные на танковых учениях в Польше. Фото: Reuters
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Западные скорострельные БМП "Брэдли" и "Мардер" помешают россиянам при попытке уничтожения танков "Леопард" и "Челленджер" в ходе контрнаступления ВСУ. Эти машины станут ликвидировать на большом расстоянии вражеские расчеты с ПТРК.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

Читайте также:

"Единственный ответ, который они могут дать на наш бронекулак — это противотанковые ракетные комплексы, начиная от "Фагота", "Метиса", заканчивая самым современным "Корнетом". Это — единственное, что они могут, противопоставить", — сказал Черник.

Петро Черник
Петр Черник

Но для нас в бронепакете вместе с танками, добавил он, идут бронемашины "Брэдли" и "Мардер", имеющие скорострельные пушки, призванные истреблять угрозу для танкистов.

По словам Черника, в качестве оружия ВСУ на порядок опережает врага.

"Полноценно ответить они нам не смогут. Ведь какая у них осталась бронетехника? Т-54 против "Абрамса" это все равно, что "горбатый" "Запорожец" будет соревноваться против "Мерседес", — констатировал полковник ВСУ.

Как ВСУ готовятся к контрнаступлению

По информации Министерства обороны Украины, сейчас ведется работа над развитием вооружения ракетных войск и артиллерии, систем управления и изменением системы подготовки и подходов к ней. Для улучшения орудий активно вовлекается украинская промышленность.

Германия возобновит производство боеприпасов для зенитных установок Gepard, ранее переданных Украине. Немецкое правительство уже заключило договор с компанией-производителем.

Напомним, вторая группа украинских артиллеристов завершила обучение на 155-мм САУ AS90 в Великобритании. Более 1000 британских военнослужащих участвуют в реализации этой программы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB