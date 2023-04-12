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Військовий розповів, що не дасть росіянам знищити "Леопардів"

12 квітня 2023 11:33
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Названо зброю, яка допомагатиме танкам нищити ворога
Українські військові на танкових навчаннях в Польщі. Фото: Reuters
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Західні швидкострільні БМП "Бредлі" та "Мардер" стануть на заваді росіянам при спробі знищення танків "Леопард" і "Челленджер" в ході контрнаступу ЗСУ. Ці машини нищитимуть на великій відстані ворожі розрахунки з ПТРК.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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"Єдину відповідь, яку вони можуть дати на наш бронекулак це — протитанкові ракетні комплекси, починаючи від "Фаготу", "Метису", закінчуючи найсучаснішим "Корнетом". Оце — єдине, що вони можуть, протиставити", — сказав Черник.

Петро Черник
Петро Черник

Але для нас у бронепакеті разом із танками, додав він, йдуть бронемашини "Бредлі" і "Мардер", які мають швидкісні гармати, що покликані винищувати загрозу для танкістів.

За словами Черника, у частині якості зброї ЗСУ на порядок випереджає ворога.

"Повноцінно відповісти вони нам не зможуть. Адже яка у них залишилася бронетехніка? Т-54 проти "Абрамса" це — все одно, що "горбатий" "Запорожець" змагатиметься проти "Мерседес", — констатував полковник ЗСУ.

Як ЗСУ готуються до контрнаступу

За інформацією Міністерства оборони України, наразі ведеться робота над розвитком саме озброєння ракетних військ та артилерії, систем управління та зміною системи підготовки та підходів до неї. Для покращення знарядь активно залучається українська промисловість.

Німеччина відновить виробництво боєприпасів для зенітних установок Gepard, які раніше передали Україні. Німецький уряд вже уклав договір з компанією-виробником.

Нагадаємо, друга група українських артилеристів завершила навчання на 155-мм САУ AS90 у Великій Британії. Понад 1000 британських військовослужбовців беруть участь у реалізації цієї програми.

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