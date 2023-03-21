Военным рф "намекнули", что из Крыма необходимо уезжать — Гуменюк
На севере временно оккупированного Крыма в городе Джанкой произошел мощный взрыв, приведший к уничтожению российских крылатых ракет "Калибр НК". Это должно стать для россиян толчком, что нужно уезжать из Крыма.
Об этом сказала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
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"Они об этом вспоминать не будут и рассказывают о работе ПВО. Ведь это не способствует их имиджу. Они чувствовали себя там довольно спокойно, тем более на таком расстоянии. И считали, что они успеют эвакуироваться задолго до того, как начнется реагирование нашего оружия на места "уважительной дислокации"", — отметила Наталья Гуменюк.
Отметим, после атаки беспилотником, оккупационные власти Крыма вводят режим чрезвычайной ситуации в Джанкое.
ВСУ приступают к деоккупации Крыма
Удар по объектам военной инфраструктуры Крыма свидетельствует о каскадном характере планирования ВСУ военной операции по деоккупации Крыма. Сходные маневры применялись при деоккупации Херсонской и Харьковской областей летом-осенью 2022 года. Соответственно, "крымский хлопок" может свидетельствовать о возможности развития военных компаний летом 2023 года по продвижению ВСУ на запорожском и херсонском направлениях. Детали в материале.