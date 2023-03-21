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Військовим рф "натякнули", що з Криму необхідно виїжджати — Гуменюк

21 березня 2023 15:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Удар по Джанкою відбувся 20 березня
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На півночі тимчасово окупованого Криму, у місті Джанкой стався потужний вибух, який призвів до знищення російських крилатих ракет "Калібр НК". Це має стати для росіян поштовхом, що потрібно виїжджати з Криму. 

Про це сказала керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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"Вони про це згадувати не будуть й розповідають про роботу ППО. Адже це не сприяє їхньому іміджу. Вони почувалися там досить спокійно, тим більше на такій відстані. І вважали, що вони встигнуть евакуюватися задовго до того, як почнеться "реагування“ нашої зброї на місця "поважної дислокації"", — зазначила Наталя Гуменюк.

Зазначимо, після атаки безпілотником, окупаційна влада Криму запроваджує режим надзвичайної ситуації в Джанкої. 

ЗСУ розпочинають деокупацію Криму

Удар по обʼєктах військової інфраструктури Криму свідчить про каскадний характер планування ЗСУ військової операції по деокупації Криму. Схожі маневри застосовувались при деокупації Херсонської та Харківської областей влітку-восени 2022 року. Відповідно "кримська бавовна" може свідчити про можливість розвитку військових компаній влітку 2023 року із просування ЗСУ на запорізькому та херсонському напрямках. Деталі в матеріалі

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