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Истребители F-16 уже были в Украине: в Воздушных силах рассказали подробности

19 августа 2023 20:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Истребители F-16 уже были в Украине: в Воздушных силах рассказали подробности
Командующий Воздушными силами Николай Олещук. Фото: Воздушные силы
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Истребитель F-16 уже был в Украине. Украинское командование и бойцы проводили испытания по дальнейшему применению самолетов на фронте.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук в эфире телемарафона.

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По словам Николая Олещука, никаких проблем с посадкой и взлетом истребителей на Украине не будет. Кроме того, Украина готовит всю необходимую инфраструктуру для этого.

"Мы занимаемся подготовкой наших взлетно-посадочных полос, проводим реконструкцию, улучшаем покрытие, улучшаем инфраструктуру, строим новые защитные сооружения. С момента приобретения Украиной самолетов мы сможем принять их в Украине", — рассказал командующий Воздушных сил.

Когда истребители будут на фронте

Судя по итогам саммита НАТО в Вильнюсе, поставки истребителей F-16 планируются к концу 2023 года или к началу 2024-го. Или, по оценкам министра иностранных дел Дмитрия Кулеба и партнеров из США, до конца первого квартала следующего года.

Напомним, по словам пресс-секретаря ПСУ Юрия Игната, вполне вероятно, что с осени Россия возобновит ракетные удары по объектам украинской энергетики. Противник будет пытаться ударить как можно сильнее, чтобы нанести как можно больше ущерба.

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