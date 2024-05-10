KRAKEN показал эффектные кадры уничтожения российских захватчиков во Временном Яру

Охота на российских захватчиков во Часовом Яру. Фото: снимок с экрана видео

Украинские защитники продолжают достойно защищать наше государство от российских захватчиков. Ожесточенные бои идут на нескольких направлениях, в том числе и в районе Часового Яра, расположенного в Бахмутском районе Донецкой области.

Процесс уничтожения российских захватчиков показал подразделение Главного управления разведки Украины KRAKEN.

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На видео бойцы ГУР МО KRAKEN показали, как с помощью FPV-дронов эффективно уничтожают оккупантов, скрывающихся в блиндажах. Практика применения FPV-дронов на поле боя не нова и широко распространена. Это позволяет уничтожать российских военных на участках фронта, где трудно продвинуться украинским защитникам, и мгновенно и эффективно нанести удар.

"Подразделение активных действий ГУР МО "KRAKEN" продолжает оборону Часового Яра. Наносим огненное поражение противнику с помощью FPV дронов", — прокомментировали видео украинские бойцы.

Подразделение KRAKEN

Спецподразделение KRAKEN в марте 2022 сформировали ветераны полка "АЗОВ", а также офицеры Главного управления разведки Министерства обороны Украины, ультрас и добровольцы. В настоящее время подразделение насчитывает пять батальонов. Свое название получил в честь гигантского мифического чудовища-осьминига, уничтожавшего врагов.

KRAKEN с марта по октябрь 2022 года участвовал в боях в Харьковской области и уволил Ольховку, Лесное, Русскую, Лозовую, Питомник, Белогоровку (Луганская область), Вербовку, Балаклею, Бородоярское, Морозовку, Савинцы, Довгаловку, Левобереж , Купянск-Узловой, Ковшаровку, Новоосиново, Глушковку, Колесниковку, Кисловку, Котляровку.

Напомним, недавно в эфире Ранок.LIVE начальник прессслужбы 26-й артиллерийской бригады Олег Калашников рассказал о ситуации во Часовом Яру и сколько оккупантов штурмуют город. Также ГУР опубликовало перехваченный разговор российских захватчиков, жаловавшихся на колоссальные потери во Временном Яру.