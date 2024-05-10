Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Випалюють окупантів у Часовому Яру — підрозділ ГУР KRAKEN показав ефектні кадри arrow

Випалюють окупантів у Часовому Яру — підрозділ ГУР KRAKEN показав ефектні кадри

10 травня 2024 02:04
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
KRAKEN показав ефектні кадри знищення російських загарбників у Часовому Яру
Полювання на російських загарабників у Часовому Яру. Фото: знімок з екрана відео
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Українські захисники продовжують гідно обороняти нашу державу від російських загарбників. Запеклі бої точаться одразу на кількох напрямках, зокрема й у районі Часового Яру, що у Бахмутському районі Донецької області. 

Процес знищення російських загарбників показав підрозділ Головного управління розвідки України KRAKEN.

Читайте також:

ЗСУ знищують окупантів дронами

На відео бійці ГУР МО KRAKEN показали, як за допомоги FPV-дронів ефективно знищують окупантів, які ховаються в бліндажах. Практика застосування FPV-дронів на полі бою не нова та є широко поширеною. Це дозволяє знищувати російських військових на ділянках фронту, де важко просунутися українським захисникам, та миттєво й ефективно завдати удару. 

"Підрозділ активних дій ГУР МО "KRAKEN" продовжує оборону Часового Яру. Наносимо вогневе ураження противнику за допомогою FPV дронів", — прокоментували відео українські бійці. 

Підрозділ KRAKEN

Спецпідрозділ KRAKEN у березні 2022 року сформували ветерани полку "АЗОВ", а також офіцери Головного управління розвідки Міністерства оборони України, ультрас та добровольці. Наразі підрозділ налічує п'ять батальйонів. Свою назву дістав на честь гігантського міфічного чудовиська-восьминіга, який знищував ворогів. 

KRAKEN з березня по жовтень 2022 року брав участь у боях в Харківській області та звільнив Вільхівку, Лісне, Руську, Лозову, Питомник, Білогорівку (Луганська область), Вербівку, Балаклію, Бородоярське, Морозівку, Савинці, Довгалівку, лівобережжя Куп'янська, Подоли, Куп'янськ-Вузловий, Ківшарівку, Новоосинове, Глушківку, Колісниківку, Кислівку, Котлярівку.

Нагадаємо, нещодавно в етері Ранок.LIVE начальник пресслужби 26-ї артилерійської бригади Олег Калашніков розповів про ситуацію в Часовому Яру та скільки окупантів штурмують місто. Також ГУР опублікувало перехоплену розмову російських загарбників, які скаржились на колосальні втрати в Часовому Яру. 

ЗСУ
дрони
перехоплення ГУР
ГУР

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні