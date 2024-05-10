KRAKEN показав ефектні кадри знищення російських загарбників у Часовому Яру

Полювання на російських загарабників у Часовому Яру. Фото: знімок з екрана відео

Українські захисники продовжують гідно обороняти нашу державу від російських загарбників. Запеклі бої точаться одразу на кількох напрямках, зокрема й у районі Часового Яру, що у Бахмутському районі Донецької області.

Процес знищення російських загарбників показав підрозділ Головного управління розвідки України KRAKEN.

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ЗСУ знищують окупантів дронами

На відео бійці ГУР МО KRAKEN показали, як за допомоги FPV-дронів ефективно знищують окупантів, які ховаються в бліндажах. Практика застосування FPV-дронів на полі бою не нова та є широко поширеною. Це дозволяє знищувати російських військових на ділянках фронту, де важко просунутися українським захисникам, та миттєво й ефективно завдати удару.

"Підрозділ активних дій ГУР МО "KRAKEN" продовжує оборону Часового Яру. Наносимо вогневе ураження противнику за допомогою FPV дронів", — прокоментували відео українські бійці.

Підрозділ KRAKEN

Спецпідрозділ KRAKEN у березні 2022 року сформували ветерани полку "АЗОВ", а також офіцери Головного управління розвідки Міністерства оборони України, ультрас та добровольці. Наразі підрозділ налічує п'ять батальйонів. Свою назву дістав на честь гігантського міфічного чудовиська-восьминіга, який знищував ворогів.

KRAKEN з березня по жовтень 2022 року брав участь у боях в Харківській області та звільнив Вільхівку, Лісне, Руську, Лозову, Питомник, Білогорівку (Луганська область), Вербівку, Балаклію, Бородоярське, Морозівку, Савинці, Довгалівку, лівобережжя Куп'янська, Подоли, Куп'янськ-Вузловий, Ківшарівку, Новоосинове, Глушківку, Колісниківку, Кислівку, Котлярівку.

Нагадаємо, нещодавно в етері Ранок.LIVE начальник пресслужби 26-ї артилерійської бригади Олег Калашніков розповів про ситуацію в Часовому Яру та скільки окупантів штурмують місто. Також ГУР опублікувало перехоплену розмову російських загарбників, які скаржились на колосальні втрати в Часовому Яру.