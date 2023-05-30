Денежное обеспечение для военных 2023 — какие изменения готовят

Украинские военные на фронте. Фото: Минобороны

Вопрос о доплатах украинским военнослужащим в ближайшее время может быть урегулирован. Рабочая группа Парламента из представителей разных фракций подготовила соответствующий новый законопроект.

Об этом рассказал заместитель председателя финансового комитета парламента Ярослав Железняк. По его словам, в Верховной Раде зарегистрирован проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам, связанным с прохождением военной службы во время действия военного положения" под №9342.

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Какое предлагают финансовое вознаграждение для военных

Новый проект закона предлагает ежемесячно выплачивать военнослужащим дополнительное вознаграждение в размере 30-100 тыс. грн.

Отмечается, что сумма будет пропорционально зависеть от времени выполнения боевых (специальных) задач в порядке, размерах и условиях, установленных Кабмином.

Денежные выплаты военным. Фото: google.com

Доплаты для военных, получивших травму (ранение, контузию, увечье)

Документ предусматривает доплаты в сумме 6000 грн для военнослужащих, получивших травму (ранение, контузию, увечье) во время ведения боевых действий, зачисленных в распоряжение командира во время временной непригодности к службе.

Железняк подчеркнул, что здесь важно помнить, что во время лечения и 2 месяца до лечения — раненый получает заработную плату и вознаграждение, которое он получал до этого (30-100 тыс. грн).

Доплаты для военных. Фото: google.com

Какие выплаты предлагают для курсантов и срочников

Данным документом предусмотрены дополнительные выплаты в размере 2350 грн в месяц для курсантов.

Военнослужащим срочной службы обещают доплаты в размере 6000 грн в месяц пропорционально времени прохождения службы.

Отметим, что сейчас выплаты срочникам составляют всего 350-700 гривен в месяц.

Также для инструкторов размер дополнительного вознаграждения определяют руководители сектора безопасности и обороны (10-30 тыс. грн.)

Украинские военнослужащие срочной службы. Фото: Минобороны

Какие предусмотрены расходы бюджета

По оценкам Ярослава Железняка, расходы бюджета на такие выплаты составят до 10 млрд грн. До конца этого года нужно выделить 1,9 млрд. грн. без учета доплаты инструкторам.

Однако нардеп предположил, что в проект закона будут подавать замечания, поэтому неизвестно, когда его смогут принять.

Какие еще изменения предусмотрены в данном проекте закона

В законопроекте есть нормы, не связанные с финансированием, но достаточно важные. Так, его авторы предлагают:

не допускать к участию в ведении боевых действий военнослужащих из призванных на военную службу по призыву во время мобилизации, которые не прошли курс базовой военной подготовки;

срок прохождения базовой военной подготовки не может быть менее одного месяца для мобилизованных граждан, ранее не проходивших военную службу;

во время действия военного положения военнослужащим могут предоставляться часть ежегодного основного отпуска продолжительностью 30 календарных дней, а также отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного довольствия продолжительностью не более 10 календарных дней.

Украинские военные на фронте. Фото: google.com

Ранее мы писали, что член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский анонсировал новый законопроект, который будет направлен на обеспечение справедливой финансовой компенсации для военных.

Напомним, мы рассказывали, на какие выплаты могут рассчитывать военнослужащие по завершении боевых действий в Украине.

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