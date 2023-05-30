Грошове забезпечення для військових 2023 — які зміни готують

Українські військові на фронті. Фото: Міноборони

Питання щодо доплат українським військовослужбовцям найближчим часом може бути врегульовано. Робоча група Парламенту з представників різних фракцій підготувала відповідний новий законопроєкт.

Про це розповів заступник голови фінансового комітету парламенту Ярослав Железняк. За його словами, у Верховній Раді зареєстрований проєкт Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань, пов'язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану" за №9342.

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Яку пропонують фінансову винагороду для військових

Новий проєкт закону пропонує щомісячно виплачувати військовослужбовцям додаткову винагороду у розмірі 30-100 тис. грн.

Зазначається, що сума пропорційно залежатиме від часу виконання бойових (спеціальних) завдань у порядку, розмірах та на умовах, встановлених Кабміном.

Грошові виплати військовим. Фото: google.com

Доплати для військових, які отримали травму (поранення, контузію, каліцтво)

Документа передбачає доплати у сумі 6000 грн для військовослужбовців, які отримали травму (поранення, контузію, каліцтво) під час ведення бойових дій, які зараховані у розпорядження командира під час тимчасової непридатності до служби.

Железняк підкреслив, тут важливо памʼятати, що під час лікування і 2 місяці до лікування — поранений одержує заробітну плату та винагороду, яку він одержував до цього (30-100 тис. грн).

Доплати для військових. Фото: google.com

Які виплати пропонують для курсантів та строковиків

Даним документом передбачено додаткові виплати у розмірі 2350 грн на місяць для курсантів.

Військовослужбовцям строкової служби обіцяють доплати у розмірі 6000 грн на місяць пропорційно до часу проходження служби.

Зазначимо, що наразі виплати строковикам складають всього 350-700 гривень на місяць.

Також для інструкторів розмір додаткової винагороди визначають керівники сектору безпеки та оборони (10-30 тис. грн)

Українські військовослужбовці строкової служби. Фото: Міноборони

Які передбачені витрати бюджету

За оцінками Ярослава Железняка, витрати бюджету на такі виплати становитимуть до 10 млрд грн. До кінця цього року потрібно виділити 1,9 млрд грн без урахування доплати інструкторам.

Однак нардеп припустив, що до проєкту закону подаватимуть зауваження, тому невідомо, коли його зможуть ухвалити.

Які ще зміни передбачені у даному проєкті закону

В законопроєкті є норми, які не повʼязані з фінансуванням, але важливі. Так, його автори пропонують:

не допускати до участі у веденні бойових дій військовослужбовців з-поміж призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, які не пройшли курс базової військової підготовки;

термін проходження базової військової підготовки не може бути меншим ніж один місяць для мобілізованих громадян, які раніше не проходили військову службу;

під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися частина щорічної основної відпустки тривалістю 30 календарних днів, а також відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення тривалістю не більше як 10 календарних днів.

Українські військові на фронті. Фото: google.com

Раніше ми писали про те, що член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський анонсував новий законопроєкт, який буде спрямований на забезпечення справедливої фінансової компенсації для військових.

Нагадаємо, ми розповідали, на які виплати можуть розраховувати військовослужбовці після завершення бойових дій в Україні.

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