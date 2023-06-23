Частичная потеря трудоспособности — на какую сумму могут рассчитывать военные

Украинский военный на фронте. Фото: AFP. Коллаж: Новини.LIVE

Каждый военнослужащий, военный срочной службы, военнообязанный и резервист имеет право на единовременную денежную помощь (ОГД) в случае частичной потери трудоспособности без установления инвалидности.

Издание АрмияInform со ссылкой на специалистов Департамента социального обеспечения Министерства обороны Украины рассказали о размере таких выплат.

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Отмечается, что единовременная денежная помощь выплачивается в зависимости от степени потери трудоспособности, устанавливаемой медико-социальной экспертной комиссией (МСЭК) в процентах.

Какие размеры ОГД предусмотрены в случае частичной потери трудоспособности без установления инвалидности

В настоящее время установлены следующие выплаты:

для военнослужащих — от 70-кратного прожиточного минимума (187 880 грн), установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором впервые установлена степень потери трудоспособности, если ранения (контузия, травма или увечье), заболевания связаны с исполнением обязанностей военной службы, а также лицу, уволенному с военной службы, частично утратившему трудоспособность по указанным причинам, но не позднее чем через три месяца после увольнения ее с военной службы;

установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором впервые установлена степень потери трудоспособности, если ранения (контузия, травма или увечье), заболевания связаны с исполнением обязанностей военной службы, а также лицу, уволенному с военной службы, частично утратившему трудоспособность по указанным причинам, но не позднее чем через три месяца после увольнения ее с военной службы; для военнослужащих срочной службы — от 70-кратного прожиточного минимума (при тех же условиях, которые указаны выше);

(при тех же условиях, которые указаны выше); для военнослужащих срочной службы — от 50-кратного прожиточного минимума (134 200 грн) , установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором впервые установлена степень потери трудоспособности, если ранения (контузия, травма или увечье), заболевания связаны с прохождением военной службы, а также лицу, уволенному с военной службы, частично потерявшему трудоспособность по указанным причинам, но не позднее чем через три месяца после увольнения ее с военной службы;

, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором впервые установлена степень потери трудоспособности, если ранения (контузия, травма или увечье), заболевания связаны с прохождением военной службы, а также лицу, уволенному с военной службы, частично потерявшему трудоспособность по указанным причинам, но не позднее чем через три месяца после увольнения ее с военной службы; для военнообязанных и резервистов — от 50-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором впервые установлена степень потери трудоспособности, — военнообязанном или резервисту, призванному на учебные (или проверочные) и специальные сборы или для прохождения службы в военном резерве, получившего ранение (контузию, травму или увечье), заболевание во время исполнения обязанностей военной службы или службы в военном резерве, что привело к частичной потере трудоспособности без установления инвалидности в период прохождения собрания или службы в военном резерве или позже чем через три месяца после окончания такого собрания или выполнения резервистом обязанностей службы в военном резерве.

Следует отметить, что с 1 января 2023 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц установлен в размере 2684 грн.

Выплаты военным. Фото: google.com

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