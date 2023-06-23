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Выплаты военным в случае частичной потери трудоспособности: о каких суммах идет речь

23 июня 2023 19:54
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Частичная потеря трудоспособности — на какую сумму могут рассчитывать военные
Украинский военный на фронте. Фото: AFP. Коллаж: Новини.LIVE
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Каждый военнослужащий, военный срочной службы, военнообязанный и резервист имеет право на единовременную денежную помощь (ОГД) в случае частичной потери трудоспособности без установления инвалидности.

Издание АрмияInform со ссылкой на специалистов Департамента социального обеспечения Министерства обороны Украины рассказали о размере таких выплат.

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Отмечается, что единовременная денежная помощь выплачивается в зависимости от степени потери трудоспособности, устанавливаемой медико-социальной экспертной комиссией (МСЭК) в процентах.

Какие размеры ОГД предусмотрены в случае частичной потери трудоспособности без установления инвалидности

В настоящее время установлены следующие выплаты:

  • для военнослужащих — от 70-кратного прожиточного минимума (187 880 грн), установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором впервые установлена степень потери трудоспособности, если ранения (контузия, травма или увечье), заболевания связаны с исполнением обязанностей военной службы, а также лицу, уволенному с военной службы, частично утратившему трудоспособность по указанным причинам, но не позднее чем через три месяца после увольнения ее с военной службы;
  • для военнослужащих срочной службы — от 70-кратного прожиточного минимума (при тех же условиях, которые указаны выше);
  • для военнослужащих срочной службы — от 50-кратного прожиточного минимума (134 200 грн), установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором впервые установлена степень потери трудоспособности, если ранения (контузия, травма или увечье), заболевания связаны с прохождением военной службы, а также лицу, уволенному с военной службы, частично потерявшему трудоспособность по указанным причинам, но не позднее чем через три месяца после увольнения ее с военной службы;
  • для военнообязанных и резервистов — от 50-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором впервые установлена степень потери трудоспособности, — военнообязанном или резервисту, призванному на учебные (или проверочные) и специальные сборы или для прохождения службы в военном резерве, получившего ранение (контузию, травму или увечье), заболевание во время исполнения обязанностей военной службы или службы в военном резерве, что привело к частичной потере трудоспособности без установления инвалидности в период прохождения собрания или службы в военном резерве или позже чем через три месяца после окончания такого собрания или выполнения резервистом обязанностей службы в военном резерве.

Следует отметить, что с 1 января 2023 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц установлен в размере 2684 грн.

 

Какие размеры ОГД предусмотрены в случае частичной потери трудоспособности без установления инвалидности
Выплаты военным. Фото: google.com

Ранее мы писали, в чем существенная разница между участником боевых действий (УБД) и участником войны и на какие льготы могут рассчитывать такие граждане.

Напомним, мы рассказывали, какие выплаты предусмотрены добровольцам во время войны.

Также мы сообщали, на какие выплаты могут рассчитывать военнослужащие по завершении боевых действий в Украине.

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