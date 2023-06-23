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Виплати військовим у разі часткової втрати працездатності: про які суми йдеться

23 червня 2023 19:54
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Часткова втрата працездатності — на яку суму можуть розраховувати військові
Український військовий на фронті. Фото: AFP. Колаж: Новини.LIVE
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

Кожен військовослужбовець, військовий строкової служби, військовозобов'язаний та резервіст має право на одноразову грошову допомогу (ОГД) у разі часткової втрати працездатності без установлення інвалідності.

Видання АрміяInform з посиланням на спеціалістів Департаменту соціального забезпечення Міністерства оборони України розповіли щодо розміру таких виплат.

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Зазначається, що одноразова грошова допомога виплачується залежно від ступеня втрати працездатності, який установлюється медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) у відсотках.

Які розміри ОГД передбачені у разі часткової втрати працездатності без установлення інвалідності 

Наразі установлені наступні виплати: 

  • для військовослужбовців — від 70-кратного прожиткового мінімуму (187 880 грн), встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому вперше встановлено ступінь втрати працездатності, якщо поранення (контузія, травма або каліцтво), захворювання пов’язані з виконанням обов’язків військової служби, а також особі, звільненій з військової служби, яка частково втратила працездатність внаслідок зазначених причин, але не пізніше ніж через три місяці після звільнення її з військової служби;
  • для військовослужбовців строкової служби — від 70-кратного прожиткового мінімуму (за тих самих умов, які зазначені вище);
  • для військовослужбовців строкової служби — від 50-кратного прожиткового мінімуму (134 200 грн), встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому вперше встановлено ступінь втрати працездатності, якщо поранення (контузія, травма або каліцтво), захворювання пов’язані з проходженням військової служби, а також особі, звільненій з військової служби, яка частково втратила працездатність внаслідок зазначених причин, але не пізніше ніж через три місяці після звільнення її з військової служби;
  • для військовозобов’язаних та резервістів — від 50-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому вперше встановлено ступінь втрати працездатності, — військовозобов’язаному або резервісту, який призваний на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, який дістав поранення (контузію, травму або каліцтво), захворювання під час виконання обов’язків військової служби або служби у військовому резерві, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності в період проходження зборів чи служби у військовому резерві або не пізніше ніж через три місяці після закінчення таких зборів чи виконання резервістом обов’язків служби у військовому резерві.

 

 

Варто зазначити, що з 1 січня 2023 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць встановлений у розмірі 2684 грн.

 

Які розміри ОГД передбачені у разі часткової втрати працездатності без установлення інвалідності
Виплати військовим. Фото: google.com

Раніше ми писали, у чому суттєва різниця між учасником бойових дій (УБД) та учасником війни й на які пільги можуть розраховувати такі громадяни.

Нагадаємо, ми розповідали, які виплати передбачені добровольцям під час війни. 

Також ми повідомляли, на які виплати можуть розраховувати військовослужбовці після завершення бойових дій в Україні.

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